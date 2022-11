Edney Silvestre - fotos Globo/ Victor Pollak

Publicado 11/11/2022 16:19 | Atualizado 11/11/2022 16:20

Rio - O jornalista Edney Silvestre lança seu novo livro, "Pequenas Vinganças", na livraria da Travessa, em Niterói, a partir do meio-dia, neste sábado, 12. O evento contará com uma sessão de autógrafos e é aberto ao público. A obra escancara grandes universos humanos, capazes de surpreender pela solidariedade, capacidade de amparo e resiliência. Composto por duas novelas e sete contos inéditos, o livro traz de volta a mistura única de seu texto poderoso e original, além de revisitar Anna e Paulo, personagens imortalizados em “Vidas Provisórias”.

As tramas abarcam as atrocidades racistas da Guerra do Paraguai, passando por um mergulho na frívola elite da ditadura Vargas e na indiferente alta-sociedade durante a ditadura militar. O autor também retrata a violência contemporânea que aflige inocentes e a pandemia que se abateu sobre o planeta em 2020. “Pequenas Vinganças” é um caleidoscópio de retratos da sociedade brasileira, em suas diversas classes, cores, sotaques e idiossincrasias, ao longo dos últimos 150 anos.

SERVIÇO

Lançamento “Pequenas Vinganças”

Livraria da Travessa - Niterói

Rua Dr. Tavares de Macedo, 240 - Icaraí, Niterói/RJ

Horário: 12h

Páginas: 160