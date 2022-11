Livro ’Com Todo o Meu Rancor’ é o primeiro romance de Bruna Maia - Divulgação

Publicado 03/11/2022

Rio - Depois de séculos de opressão, as mulheres têm lutado cada vez mais por seu espaço em um mundo feito para homens e liderado por eles. Mas, na maioria das vezes, quando uma mulher se impõe, fala de forma mais firme ou expõe suas insatisfações é chamada de "louca", "histérica", "grosseira" e por aí vai.

Nos últimos anos, a "female rage" ou a "fúria feminina" tem ganhado cada vez mais força e destaque na arte. Filmes e livros com mulheres raivosas, que não aguentam mais ser menosprezadas e decidem se vingar do patriarcado estão por toda parte. É o caso do impactante “Com todo o meu rancor”, da autora gaúcha Bruna Maia, lançado pela editora Rocco.No livro, Ana é uma jovem desencantada com seu trabalho em uma agência de publicidade de São Paulo. Além disso, ela finalmente enxerga que seu relacionamento com Matheus, um cara que parecia ser desconstruído e gente boa, era abusivo. O término foi traumatizante para ela e, após pedir demissão de forma impulsiva e receber uma boa quantia na rescisão, Ana decide se vingar do homem que a traumatizou. Para isso, ela arma um esquema mirabolante, com direito a muitas infrações penais, viagens, disfarces e uso de drogas.Em “Com Todo Meu Rancor”, Bruna Maia mostra de forma muito clara como algumas pessoas dizem ser "desconstruídas", evoluídas, apoiadoras dos direitos das mulheres, dos animais, etc., mas na verdade agem de forma completamente contrária ao que pregam. É o caso de Matheus, ex-namorado da protagonista, Ana, que está sempre a colocando pra baixo, dizendo como ela é tóxica, quando na verdade ele é quem age desta forma com ela.O relacionamento dos dois não tem rótulos, já que Matheus não gosta de dar nome às relações. Apesar de estarem quase sempre juntos, mantendo relações sexuais, indo a festas, compartilhando a vida em comum, Matheus não gosta que Ana diga que ele é seu namorado. O rapaz também a critica de todas as formas, seja por comer muita carne, por ser uma "má feminista", por ser "tóxica"... Matheus acredita que estar com Ana faz dele "uma pessoa pior" por conviver com tantos maus hábitos.Mas Ana também não é lá uma mocinha indefesa em busca do príncipe encantado. Após entender tudo que se passou no relacionamento com Matheus, ela não se coloca no lugar de vítima, mas sim de uma vingadora implacável, capaz de quase tudo para que seu ex sofra e sinta pelo menos um pouco do ela passou.Os capítulos de "Com Todo o Meu Rancor" são curtos e viciantes. É divertido e um pouco perturbador acompanhar a fúria vingativa de Ana. A escrita de Bruna Maia é visceral e a autora aborda temas como como estupro e legalização do aborto, além, claro, do já citado relacionamento abusivo.