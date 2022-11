Apaixonados, Rafa Kalimann e José Loreto trocam beijos em festival

Rio - Rafa Kalimann, de 29 anos, e José Loreto, de 38, estão no maior clima de romance. O casal está curtindo uns dias de descanso em Caldas Novas, Goiás, e tem registrado os momentos nas redes sociais. Rafa e Loreto curtiram, neste domingo, um festival de música sertaneja e trocaram muitos beijos e carinhos enquanto estiveram no local.

Recentemente, Rafa mostrou no Instagram um momento de descontração ao lado de Loreto na fazenda de sua família. Os dois sentaram juntos em uma rede, que não aguentou e derrubou o casal no chão. Nas imagens compartilhadas pela ex-BBB, Loreto aparece no chão ainda atordoado após o tombo, enquanto ela dá gargalhadas da situação.

