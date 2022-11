LER em Movimento debate vozes negras e periféricas em Santa Cruz - Divulgação

LER em Movimento debate vozes negras e periféricas em Santa CruzDivulgação

Publicado 17/11/2022 09:18 | Atualizado 17/11/2022 09:23

Rio - O evento "Ler em Movimento", promovido pelo Salão Carioca do Livro, acontece no Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz, entre os dias 18 e 19 de novembro. Entre os convidados estão Otávio Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti de Livro Infantil em 2020 pela obra “Da minha janela”, e Ernesto Xavier, jornalista, ator e autor do livro antirracista “Senti na Pele”.

O "Ler em Movimento" é a versão itinerante do consolidado LER, que teve sua 4ª edição em maio deste ano no Píer Mauá. Um dos encontros mais aguardados do primeiro dia de evento é a palestra interativa “Um conto de encantamento ambientado na favela”, apresentada por Otávio Júnior. “Da minha janela vejo uma grande possibilidade de contar histórias para que milhares de pessoas, sintam orgulho do lugar mágico que vivem”, explica Otávio, conhecido como “O livreiro do Alemão”, título de seu primeiro livro que narra as experiências como promotor e mediador de leitura em favelas da Zona Norte do Rio.

“A Ler em Movimento dará visibilidade à produção cultural da região por meio de fazedores de cultura que atuam no território que foram convidados a protagonizar as ações artísticas e culturais. Esse processo possibilita que os trabalhos dos artistas da Zona Oeste sejam valorizados e reconhecidos por um maior número de pessoas, potencializando-os e dando o protagonismo fundamental a quem sempre realiza o trabalho em sua região.”, explica a curadora da LER, Gisele Lopes.

Já no dia 19, o destaque fica por conta de Raphael Moreira, Superintendente do Audiovisual na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Com seu projeto “Samba Menino”, o produtor audiovisual e escritor promoverá um conjunto de atividades culturais e didáticas, trabalhando o desenvolvimento infantil aliado ao estímulo à leitura, à música e à recreação educativa.

“Estamos orgulhosos em trazer a LER em Movimento pela primeira vez para Santa Cruz. Eventos como esse ressaltam o potencial cultural do bairro e reforçam o quanto ele é importante para a História do Rio de Janeiro e do Brasil. Com a presença de grandes figuras da cultura negra no Palacete, a Ternium reafirma o compromisso em incentivar o desenvolvimento social e a riqueza cultural da nossa comunidade”, celebra Fernanda Candeias, gerente de Relações Institucionais e com a Comunidade da Ternium.

SERVIÇO

LER em Movimento em Santa Cruz

Data: 18 e 19 de novembro

Horário: a partir das 9h

Local: Palacete Princesa Isabel, Rua das Palmeiras Imperiais, s/n - Santa Cruz

Entrada franca