Publicado 22/11/2022 06:00

Rio - Celebrando sete anos de carreira em 2022, a banda Melim lançou seu terceiro álbum de estúdio, intitulado "Quintal", na última quarta-feira. O trio formado por Rodrigo, Diogo e Gabriela Melim convida os fãs para conhecer a essência de cada um dos integrantes do grupo ao longo das 16 faixas autorais do disco. Em entrevista ao DIA, os três irmãos abriram o jogo sobre o conceito idealizado para o projeto a partir da faixa-título, que abre a coletânea.

"'Quintal' é a faixa que deu o nome ao álbum em que a gente traz a ideia da árvore genealógica forte da nossa família, e que traz a sua memória afetiva da infância, da união familiar. Não é um quintal físico, é um quintal de essência, do que a pessoa é como essência", afirma Diogo, enquanto o gêmeo Rodrigo completa: "A música também te chama pra conhecer o álbum, que é onde as nossas músicas falam por nós. As músicas mostram um pouquinho de quem nós somos, o nosso propósito", diz o cantor de 30 anos.

"E a gente nunca se aprofundou tanto no fato de sermos irmãos como a gente se aprofundou no clipe dessa música. É um clipe que vem com várias fotos nossas de infância, com a família... Então, tem tudo a ver com (a ideia de que) o quintal é onde a gente acaba construindo nossas memórias afetivas", acrescenta Rodrigo.

Além do clipe de 'Quintal', o disco chegou às plataformas digitais acompanhado de vídeos para outras cinco canções, incluindo 'Mapa' e 'Melhor Remédio', em parceria com Vitor Kley e Emicida, respectivamente. Gabi conta que a banda investiu no lado estético do álbum e ainda explica um detalhe que pode ser visto em algumas das produções audiovisuais que integram o projeto.

"Dessa vez, a gente conseguiu trazer o mesmo carinho, atenção e tempo que a gente se dedica nas canções pra parte visual. Na maioria dos clipes, a gente tentou ter a porta, que é o símbolo chave dessa nova era, de conectar as canções com momentos nostálgicos, ou momentos que você quer viver, ou com sentimentos. De fato, tudo que é visual está alcançando o empenho e a dedicação que a gente coloca nas músicas. Então, realmente, o álbum está a nossa cara como sempre", declara ela.

Carreira em família

Duas vezes indicada ao Grammy Latino, a banda Melim se tornou um dos grupos de maior sucesso no país desde que os irmãos se juntaram para uma apresentação no Rio Grande do Sul, em outubro de 2015. Depois de trabalhar com nomes como Ivete Sangalo e Djavan, Rodrigo entende que as canções do grupo, acima de tudo, são resultados da parceria constante com Gabi e Diogo.

"A gente não costuma fazer muita participação justamente porque a gente já se completa. Eu acho que trabalhar em família é a única forma que nós sabemos trabalhar. É natural pra nós", opina ele, que já chegou a formar uma banda com o irmão gêmeo e outros amigos, enquanto a caçula do trio iniciou a carreira como cantora de samba raiz. "Independente de pessoas que tem bandas com irmãos ou não, todo mundo tem problema e você tem que aprender a lidar com esses problemas de alguma forma", comenta.

Um dos desafios da banda é equilibrar a harmonia como grupo e as experiências individuais: "Nem sempre todas as músicas representam 100% cada um", revela Gabriela. "Eu, por exemplo, tenho o perfil de gostar mais de músicas com uma certa alegria. Mas entendo que pra Melim é importante trazer também canções mais românticas e contemplativas. Então, não necessariamente tudo que está no álbum é o que me representa 100%, mas é o que, com certeza, representa Melim", destaca.

"Primeiro, vem a necessidade do entendimento de que a Melim não é uma banda minha, do Rodrigo ou da Gabi, é uma banda dos três ao mesmo tempo. Quando você entende isso, que o álbum é de todo mundo, mas não é de ninguém, fica mais fácil", complementa Diogo. "Quem estiver escutando o 'Quintal' pode ter certeza absoluta de que a gente escreveu algo que a gente gosta, independente de qualquer outro motivo", finaliza ele.