Publicado 24/11/2022 05:00

Rio - A espera acabou! Chegou a hora de tirar a camisa da seleção brasileira do armário, pintar o rosto nas cores do país, desfilar pelas ruas da cidade com bandeira, bandana, tocar corneta, e, claro, se emocionar. É que o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo, sediada no Catar, em um jogo contra a Sérvia, nesta quinta-feira, a partir das 16h. Devido a isso, o Rio de Janeiro está em clima festa! Os torcedores poderão conferir a partida em telões espalhados pelos quatro cantos da cidade, vibrar e, de quebra, curtir alguns shows.

No Parque Madureira rola o 'Torcida Claro Brasil', com entrada franca, onde o público poderá assistir ao jogo em um telão de alta definição (de 7x4 metros e 6x4 metros). Logo depois, o cantor Ferrugem anima os torcedores ao som de seus maiores sucessos. Em Copacabana, acontece o 'Fifa Fan Fest', também no esquema 0800, com transmissão da partida, apresentações de Ferrugem, Dudu Nobre e Djs.

No evento BUDX @, no Santo Cristo, terá a exibição do jogo do Brasil e shows de Papatinho, MC Marcinho, Furacão 2000, Pambelli, Totonete, S7ven e Imperadores da Dança no Galpão Fábrica De Espetáculos. Em Niterói, Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira comandam a festa, no Caminho Niemeyer, após a partida do Brasil. O Sesc também disponibilizou telões em alguns pontos do Rio e da Região Metropolitana para a galera torcer pela seleção.

E, pela primeira vez, os cariocas poderão assistir a estreia do Brasil na Copa, na Yup Star, roda gigante, localizada no Porto Maravilha, na Zona Portuária do Rio. Além de assistir o jogo, em uma área aberta do parque, o público ainda poderá curtir as atrações especiais, como a visita do Canarinho, brincadeiras lúdicas e tecnológicas, bar e DJ.

Confira a programação:

Parque Madureira - Torcida Claro Brasil

13h - Abertura dos portões

16h - Brasil x Sérvia

18h - Ferrugem

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis



Fifa Fan Fest - Arena Brahma

12h - Abertura dos portões/DJ

14h - Ferrugem

16h - Transmissão Brasil x Sérvia

18h - DJ

19h - Dudu Nobre (Part. Esp. Karinah)

21h - DJ

22h - Término

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Avenida Atlântica, S/N, Próximo à Avenida Princesa Isabel, Copacabana

Ingresso: Grátis (os ingressos devem ser retirados no site do evento.

Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira - Energia para Torcer

14h - Abertura dos portões

16h - Transmissão Brasil x Sérvia

18h - Diogo Nogueira

20h - Zeca Pagodinho

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Ingresso: a partir de R$80

BUDX @ - "Café Preto Anos 2000"

14h - Abertura + Totonete

16h - Transmissão Brasil x Sérvia

18h- S7ven

19h - MC Marcinho

19h40 - Pambelli

21h - Papatinho

22h - Furacão 2000

Local: Galpão Fábrica De Espetáculos

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 847 - Santo Cristo, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$40

Leandro Sapucahy e Thiago Soares

13h - Abertura do bar

16h - Transmissão de Brasil x Sérvia

18h - Leandro Sapucahy

21 - Thiago Soares

Local: Bar do Zeca Pagodinho - Park Jacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Anil/ Jacarepaguá

Ingresso: R$30



Torcida Sesc

O jogos será transmitidos em telões espalhados pela cidade e ainda contará com ações esportivas e recreativas uma hora antes e após a partida. Confira os endereços abaixo:

Madureira: R. Ewbanck da Câmara, 90

Tijuca: Rua Barão de Mesquita, 539

Ramos: Rua Teixeira Franco, 38.

Santa Luzia: R. Santa Luzia, 685

Niterói: Rua Padre Anchieta, 56 – Centro

São Gonçalo: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte

Nova Iguaçu: Rua Dom Adriano Hipólito, 10 – Moquetá

Duque de Caxias: Rua General Argolo, 47 - Centro

São João de Meriti: Av. Automóvel Clube, 66 - Centro

Ingresso: Grátis

Torcida no Festival de Torresmo

16h: Transmissão do jogo do Brasil x Sérvia

18h: DJ Joker

Local: TopShopping

Endereço: Av. Gov. Roberto Silveira, 540. Centro. Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis

Plaza Niterói

16h - Transmissão de Brasil x Sérvia

19 - Vou Zuar

Local: Plaza Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 08 – Centro de Niterói

Ingresso: Grátis



Arena Cidade Nova

13h - Abertura dos portões

14h - Samba que Elas Querem

16h - Transmissão de Brasil x Sérvia

Local: Circo Crescer e Viver

Endereço: Rua Carmo Neto, 143 - Cidade Nova

Copa do Mundo na Roda Gigante

Quem for a Roda Gigante, não irá perder o jogo e nem irá deixar de torcer pela seleção. Além de assistir aos jogos, em uma área aberta do parque, irá curtir atrações especiais, como a visita do Canarinho, brincadeiras lúdicas e tecnológicas, bar e DJ para um after festivo.

Quinta-feira, a partir das 10h

Local: Yup Star (Roda Gigante do Rio) - Porto Maravilha

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 455 - Santo Cristo

Ingressos: a partir de R$49

Exposição com relíquias do futebol e transmissão do jogo

O Centro de Visitantes disponibiliza televisores em pontos estratégicos para que os visitantes possam assistir o primeiro jogo da seleção Brasileira. Ainda é possível conferir a a exposição “Paixão Nacional”, das 8h30 às 17h30, que reúne uma coleção com itens que contam a história do futebol desde a primeira Copa do Mundo, em 1930.

Local: Centro de Visitantes Paineiras

Endereço: Estrada das Paineiras s/n

Ingresso: Grátis

Roda de Samba do Leo Russo convida Tia Surica



Horário: 12h

Local: Espaço Madah, localizado na Ilha da Gigoia

Endereço: Rua Doutor Sebastião de Aquino, 140, na Barra da Tijuca

