Marquinhos de Oswaldo Cruz comanda a roda que receberá o homenageado Noca da Portela - Divulgação

Marquinhos de Oswaldo Cruz comanda a roda que receberá o homenageado Noca da PortelaDivulgação

Publicado 09/12/2022 14:03 | Atualizado 09/12/2022 14:04

Rio – A última edição do ano da tradicional Feira das Yabás acontece neste domingo (11), a partir das 13h, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. O evento, que é gratuito, contará com homenagens ao mestre Noca da Portela, que está perto de completar 90 anos, e ao compositor Casquinha, que estaria fazendo 100 anos se estivesse vivo.

A abertura será marcada pelo grupo de samba Moça Prosa e, em seguida, a roda comandada por Marquinhos de Oswaldo Cruz recebe o aniversariante Noca da Portela e Mônica, filha do mestre Casquinha.

Por fim, a Portela desfilará com sua bateria em uma homenagem aos bambas, abrindo as comemorações pelo centenário da agremiação, em abril de 2023.

Além da boa música, o público poderá experimentar a culinária típica do subúrbio carioca e pratos de origem africana nas 16 barracas expositoras. Entre as muitas opções, estão mocotó, feijoada, cozido e tripa lombeira.

A Praça Paulo da Portela fica na Estrada da Portela, em Oswaldo Cruz, em frente à antiga sede da agremiação.