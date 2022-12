O Theatro Municipal, irá promover, na próxima segunda-feira (12), às 19h30, o espetáculo Natal de Luz - Reprodução

Publicado 11/12/2022 14:18

Rio - Uma das mais icônicas casas de espetáculo da cidade, o Theatro Municipal, no Centro do Rio, irá promover, nesta segunda-feira (12), às 19h30, o espetáculo "Natal de Luz". O evento acontecerá na parte externa do local, ao ar livre, e será gratuito.



A apresentação reunirá cerca de 400 instrumentistas, coristas, dançarinos e o cantor e compositor Ivan Lins, que levará ao público alguns dos maiores sucessos da carreira, como “Novo tempo” e “Madalena”.



O espetáculo será protagonizado por integrantes das orquestras e coros do Instituto Brasileiro de Música e Educação e do Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil, além do Coro Infantojuvenil da UFRJ e da Escola de Dança Nasta Abdu.

Com cerca de duas horas de duração, a apresentação tem direção musical do maestro Anderson Alves. Dividido em três momentos, além dos hits de Ivan Lins, o repertório do evento incluirá clássicos como “Trepak” e “Valsa das Flores” de “O Quebra-Nozes” de Tchaikovsky, “Carol Bells”, de Mykola Leontovych, “Noite Feliz”, de Franz Gruber, "Oh, Happy Day", de Edwin Hawkins, entre outros.



Como em toda apresentação no Municipal, estarão presentes as sonoridades do violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão, coro, entre outros elementos.



Ao total, participarão mais de 400 instrumentistas, coristas e dançarinos da Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense, Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, Coro Juvenil do Rio de Janeiro, Coro Juvenil de Tanguá, Coro Juvenil da Rocinha, Coro Infantojuvenil da UFRJ e Escola de Dança Nasta Abdu de Areal.



"Este superelenco será regido pelo maestro Anderson Alves e terá um repertório diverso, entoando obras que fazem parte da nossa memória afetiva. Um espetáculo para celebrar o Natal e o grande trabalho educacional das instituições sociais que entrelaçam a formação musical com a educação pública. Será um inesquecível concerto de Natal na fachada do Theatro Municipal do Rio, explicou a pianista Moana Martins, diretora artística do espetáculo.