Thaila Ayala e Renato Góes com o filho, Francisco.Reprodução do Instagram

Publicado 11/12/2022 23:11 | Atualizado 11/12/2022 23:12

Domingão em família! Thaila Ayala e Renato Goes aproveitaram o forte sol e calor que fez no Rio para pegar uma prainha com Francisco, primeiro filho do casal, de apenas 1 aninho. Novamente grávida, desta vez de uma menina, que se irá se chamar Tereza, a atriz estourou o fofurômetro do Instagram ao mostrar alguns registros belíssimos dos três juntinhos nas areias de Búzios, na Região dos Lagos.



fotogaleria

Nos registros, o casal aparece se divertindo com o pequeno, rodeados de brinquedos. Thaila. "Um álbum pra morrer de amor. Que dia", celebrou a estrela na legenda da publicação, que, feliz da vida, ainda aparece com Francisco no colo. Renato, por sua vez, celebrou a viagem nos comentário. "Ah, que dia", escreveu.

Radiante com a segunda gravidez, a musa renovou o bronzeado e também ostentou a evolução da sua barriguinha em um outro post. Os fãs e seguidores, claro, logo deixaram diversos comentários elogiando a atriz: "Que mamãe linda", escreveu um. "Você está radiante", disse outro. "Maravilhosa", falou mais um.