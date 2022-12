Claudia Raia - Reprodução do Instagram

Claudia RaiaReprodução do Instagram

Publicado 11/12/2022 22:37 | Atualizado 11/12/2022 22:40

Grávida do terceiro filho, Claudia Raia entregou um verdadeiro mimo para fãs e seguidores do Instagram ao compartilhar, neste domingo (11), belíssimas fotos de um ensaio gestante. A atriz está à espera de Luca, fruto de seu casamento com o ator Jarbas Homem de Melo. Impecável, a musa posou mostrando a barriga.

E, para eternizar o momento muito especial que vive, mostrou fotos e vídeos dos bastidores na produção. Com um lookinho branco e todo trabalhado em transparências, Claudia aparece radiante nas imagens. "Eternizando essa fase tão linda na minha vida", escreveu ela na legenda.



Os admiradores logo deixaram comentários: "Que linda. Você esta radiando amor e beleza! Muito feliz por você mama", escreveu a atriz Paolla Oliveira. "Tá demais", falou uma internauta. "Maravilhosa", disse outro. Claudia Raia já tem dois filhos: Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 19 anos, frutos do antigo casamento com o ator Edson Celulari.