Rouge - AgNews

RougeAgNews

Publicado 11/12/2022 18:03 | Atualizado 11/12/2022 18:11

O Rouge voltou! Mesmo que por apenas uma noite, as cinco integrantes do mais icônico grupo de garotas do Brasil celebraram juntas os 20 anos do grupo com show no Rio de Janeiro.

fotogaleria

O grupo se reuniu para um show único na festa Chá da Alice, que se transformou no Chá do Rouge mais uma vez. O show, que aconteceu no Qualistage, no Rio, contou com uma grande produção, dançarinos e os maiores sucessos do grupo, que teve seu início nos anos 2000, após o reality "Popstar", do SBT.



Grandes hits, que marcaram época como "Ragatanga", "Não Dá Para Resistir" e "Blá Blá Blá" agitaram o público nostágico presente na casa de shows da Zona Oeste da cidade carioca. Esta é a segunda vez que Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade se reúnem após o fim do conjunto.