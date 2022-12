Deborah e Alex - Reprodução de vídeo

Deborah e AlexReprodução de vídeo

Publicado 11/12/2022 21:08

Depois de protagonizarem uma grande confusão fora de "A Fazenda 14", da Record, Deborah Albuquerque e Alex Gallete resolveram as diferenças e, inclusive, mostraram que deram uma trégua nas tretas que rolaram no reality show. Tanto que neste domingo (11), durante o confinamento no hotel com ex-participantes desta edição, os dois mostraram que deixaram as brigas no passado e até protagonizaram momentos divertidos.

Através de um vídeo compartilhado no Instagram, eles apareceram refazendo, com muito bom humor, a cena que aconteceu nos corredores da Record. "Cadê o Alex? Abre aí, Alex, vamos resolver", diz Deborah aparentemente revoltada. "O que Deborah quer? O que você quer? Quer que eu fale o que na sua cara?", diz Alex aos gritos. Ao ficar cara a cara, os dois acabam se abraçando e gritam juntos: "Time B".

Além da dupla, ainda nesta tarde, Kerline, Ruivinha e Bruno também se reencontraram no hotel organizado pela produção do reality rural. No quarto, eles gravaram vídeos e divertiram os fãs com momentos de intimidade. Já entre os integrantes do Time A, apenas Vini, Rosiane e Lucas foram chamados pela emissora.



Alex e Deborah foram eliminados juntos em uma Roça dupla no mês passado. Depois de deixarem o game, eles acabaram trocando farpas nas redes sociais e provocando um embate nos bastidores da Record. A situação acabou saindo do controle e quase rendeu confusão. Mas, ao que parece, a treta ficou no passado.