Teresa Cristina encerra temporada do Parque das Ideias - Divulgação

Teresa Cristina encerra temporada do Parque das IdeiasDivulgação

Publicado 12/12/2022 19:02 | Atualizado 12/12/2022 20:21

Rio - O Parque das Ideias, projeto que acontece na Biblioteca Parque Estadual do Rio, está encerrando sua temporada. Após o show do cantor Lenine, uma aula-magna com o carnavalesco e comentarista Milton Cunha e palestra do professor e historiador Luiz Antonio Simas sobre a história das Copas, e nesta segunda-feira (12), às 18h, será a vez da cantora Teresa Cristina conversar sobre as suas indicações de livros que não podem faltar nas bibliotecas.

fotogaleria

Uma lista foi feita a partir recomendação dos artistas que marcaram presença no Parque das Ideias ao longo do ano, como Gilberto Gil, Gregório Duvivier, Conceição Evaristo, Fabrício Carpinejar, Elisa Lucinda e Antonio Cicero. Dentre os autores mais votados, estão os poetas Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto.

O projeto vem acontecendo desde maio de 2022 nas Bibliotecas Parque do Centro, Rocinha e Manguinhos, com inúmeras atividades gratuitas, como shows, palestras, oficinas literárias e cursos selecionados a partir de um convênio com a PUC-Rio.

Confira a lista de livros:

Elisa Lucinda

1. Emília no País da Gramática - Monteiro Lobato

2. Pollyanna Moça - Eleanor H Porter

3. Texturas - Ana Maria Machado

4. Vastas emoções e pensamentos imperfeitos - Rubem Fonseca

5. Necropolítica - Achille Mbembe

6. Notas sobre o luto - Chimamanda Ngozi Adichie

7. Torto Arado - Itamar Vieira Jr

8. Diário de Bitita - Carolina Maria de Jesus

9. A obra poética completa de Fernando Pessoa

10. O feminismo é para todo mundo - bell hooks



Fabrício Carpinejar

1. Cão sem plumas - João Cabral

2. Sonetos - Carlos Pena Filho

3. A Rua dos Cataventos - Mário Quintana

4. Teia - Orides Fontela

5. Invenção de Orfeu - Jorge de Lima

6. Claro Enigma - Carlos Drummond de Andrade

7. Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles

8. O Livro Invisível- Vicente Franz Cecim

9. Yacala - Alberto da Cunha Melo

10. Muitas Vozes - Ferreira Gullar



Gilberto Gil

1. Viva o Povo Brasileiro - João Ubaldo

2. Verdade Tropical - Caetano Veloso

3. Deus da Chuva e da Morte - Jorge Mautner

4. Todas as Letras - Carlos Rennó e G. Gil

5. Um Sábio Não Tem Ideia - François Julien

6. A Realidade Não é o que Parece - Carlo Rovelli

7. Escrita Inks - Boaventura Sousa Santos

8. A Educação Pela Pedra e Depois - J.C. de Melo Neto

9. Toda Poesia - Paulo Leminsk

10. Além do Bem e do Mal - Friedrich Nietzsche

Antonio Cicero

1. Poesia completa - Carlos Drummond de Andrade

2. Obra poética - Cecília Meireles

3. Máquina de escrever. Poesia reunida e revista - Armando Freitas Filho

4. Obra poética - Fernando Pessoa

5. Toda poesia - Ferreira Gullar

6. Poesia e prosa completas - Gonçalves Dias

7. Poesia completa - João Cabral de Melo Neto 8. Poesia completa e prosa - Manuel Bandeira

9. Obra poética - Sophia de Mello Breyner Andresen

10. Poesia completa e prosa - Vinícius de Moraes



Gregorio Duvivier

1. Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

2. Defeito de Cor - Ana Maria Gonçalves

3. O despertar de tudo - David Graeber

4. Macau - Paulo Henriques Britto

5. A morte e a morte de Quincas Berro d'Agua - Jorge Amado

6. Verdade Tropical - Caetano Veloso

7. Viva o Povo Brasileiro - Joao Ubaldo Ribeiro

8. Falso Espelho - Jia Tolentino

9. O corpo encantado das ruas - Luiz Antonio Simas

10. Caderno de memórias coloniais - Isabela Figueiredo



Conceição Evaristo

1. Leite do Peito – Geni Guimarães.

2. Solitária – Eliana Alves Cruz

3. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola – Maya Angelou

4. Amada – Toni Morrison

5. O olho mais azul – Toni Morrison

6. Cartas para minha mãe – Teresa Cárdenas

7. Olhos D’água – Conceição Evaristo

8. Poemas da recordação e outros movimentos – Conceição Evaristo

9. Da vida nas ruas, ao teto dos livros – Clarice Fortunato

10. O Diário de Bitita – Carolina Maria de Jesus



Teresa Cristina

1. Jangada de Pedra - Saramago

2. Memorial do Convento - Saramago

3. O conto da ilha desconhecido - Saramago

4. Fernando Pessoa

5. Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

6. A confisão de Lúcio - Mário de Sá Carneiro

7. Santos de Casa - Luiz Antonio Simas

8. Carlos e Mário, a correspondência completa - Carlos Drummond de Andrade

9. Claro Enigma - Carlos Drummond de Andrade

10. Dom Casmurro - Machado de Assis