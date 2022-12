Carolina Dieckmann - Reprodução do Instagram

Carolina Dieckmann

Publicado 11/12/2022 18:29

Exibindo sua boa forma, Carolina Dieckmann compartilhou alguns clique em seu Instagram em que aparece renovando o bronzeado, neste domingo(11). A atriz aproveitou o dia de sol que fez na cidade o Rio para pegar um solzinho e, de quebra, deixar seus seguidores babando ao posar de biquíni.

"Que 'solzin' mais qu perfeito", escreveu ela, na legendas das imagens, em que aparece deitada sobre uma espreguiçadeira com um conjunto nas cores azul e vermelho. Os seguidores, claro, reagiram ao post com diversos elogios à estrela. "Não mais perfeitinha do que você"; "Você é a melhor do mundo!" e "Linda demais" foram alguns dos comentários feitos na rede social.