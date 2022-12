Giulia Be lança ’DISCO VOADOR’, seu álbum de estreia - Lorena Dini / Divulgação

Publicado 29/12/2022

Rio - Giulia Be tem apenas 23 anos de idade, mas já provou ser uma artista multifacetada. A cantora, que iniciou sua carreira na música fazendo covers em seu canal no YouTube, emplacou diversos hits, fez sua estreia como atriz, e agora fala sobre a sensação de lançar seu primeiro álbum de estúdio, “Disco Voador”, que chegou às plataformas em novembro.

“A sensação é de dever cumprido e de satisfação por poder entregar um projeto tão bonito depois de um processo bem longo. Fiquei por mais de um ano em estúdio experimentando e conhecendo estilos novos, sonoridades e viajando pelas referências que eu queria para meu primeiro álbum. Estou muito grata por todo mundo que eu trabalhei e que ajudou a dar vida às minhas ideias, e a todos esses universos que fazem parte do 'Disco Voador', comemora a artista.Para além das músicas, o novo álbum tem uma estética muito bem estruturada, traz um visual alienígena, interplanetário e diversas referências à numerologia e aos astros. “Esse projeto traz muitas influências que eu venho trazendo ao longo da carreira, e desde o começo eu sempre valorizei muito a parte visual. Para mim é tão importante quanto as próprias músicas uma estética que faça parte de toda essa atmosfera, e que tenha relação com as temáticas que as letras trazem”, explica Giulia, que afirma que a tônica do projeto bebe de influências como o Tropicalismo.“Eu me inspirei principalmente na parte conceitual deste movimento. De uma forma geral, o álbum é como uma máquina do tempo que conecta passado, presente e futuro, então ele une diversos movimentos e fases da música nacional de um jeito harmonioso. O Tropicalismo aparece de um jeito mais contemporâneo, como se ele estivesse vivendo seu auge nos tempos atuais. Não tem inspiração maior do que as contribuições desse movimento pra nossa música, que vem até os dias de hoje”, destaca a cantora.Toda a estética baseada no universo impressa em “Disco Voador” conversa perfeitamente com o filme da Netflix protagonizado por Giulia Be. “Depois do Universo" conta a história de uma jovem pianista que, enquanto aguarda por um transplante de rim, cria uma conexão inesperada com seu médico. O longa, que tem como trilha sonora a música homônima, e que está em seu novo álbum, é um sucesso dentro e fora do Brasil, e está na lista de produções de língua não-inglesa mais assistidas da plataforma.A artista explica a relação que o novo álbum tem com o longa. “Eu comecei a gravar o filme há pouco mais de um ano. Na época, eu já tinha lançado os dois primeiros singles que iriam fazer parte do álbum, 'Lokko' e 'Pessoa certa hora errada'. O álbum seria lançado ano passado também, mas minha equipe e eu decidimos adiar para que os dois lançamentos fossem juntos. Acabou que as gravações do filme e a criação das músicas coincidiram, e a construção da minha personagem, Nina, me fez criar um laço ainda mais forte com minhas composições e com as histórias e os sentimentos que eu apresento nas músicas. Então tem, sim, uma sinergia entre o filme e o álbum, algo sem igual na minha vida”, reflete Giulia, que conta como foi atuar já tendo uma carreira como cantora.“Foi uma experiência singular, porque são duas formas de artes diferentes, mas que se entrelaçaram, e eu pude me dedicar da mesma maneira. Esse é o meu primeiro álbum, mas eu já estou com a carreira de cantora há um tempo. Agora quanto a atuação foi tudo uma novidade, foi um período repleto de aprendizado”, relembra.Embora seu foco agora seja a música e os desdobramentos de seu novo álbum, Giulia Be não descarta a possibilidade de continuar investindo em sua carreira como atriz. “No momento, estou imersa no lançamento do 'Disco Voador' e com muitos outros projetos em torno dele que estão por vir, como a turnê em 2023, que a gente está planejando para ser uma experiência imersiva para os fãs, e que estou muito ansiosa para colocar esse conceito em prática. Mas gosto de manter as possibilidades em aberto, e se tiver a oportunidade de me dividir entre os dois mundos de novo, eu vou me entregar sem pensar duas vezes”, garante.