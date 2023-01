Keanu Reeves, intérprete de John Wick nos filmes da franquia de mesmo nome, e Ricardo Stuckert, fotógrafo do presidente Lula - Reprodução Internet

Keanu Reeves, intérprete de John Wick nos filmes da franquia de mesmo nome, e Ricardo Stuckert, fotógrafo do presidente LulaReprodução Internet

Publicado 03/01/2023 10:24 | Atualizado 03/01/2023 10:28

Rio - Ricardo Stuckert, fotógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deu o que falar nas redes sociais durante a cerimônia de posse do chefe do executivo , que aconteceu no dia 1º de janeiro. O nome de Stuckert chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter por conta da correria do profissional para registrar todos os momentos do evento.

fotogaleria

Muitos internautas notaram uma semelhança entre Stuckert e o ator Keanu Reeves nos filmes da franquia "John Wick". Após a repercussão, o fotógrafo de Lula postou nas redes sociais uma foto justamente ao lado de ninguém menos que o próprio John Wick.

"Com o John Wick", escreveu o fotógrafo no Twitter. A postagem já tem mais de 77 mil curtidas e foi retuitada mais de 3.500 vezes. "Com seu irmão gêmeo", disse uma pessoa. "John Wick: Um Novo Dia para Fotografar", brincou um internauta. "O John Wick com o John Wick", se divertiu uma internauta. "Gêmeos! Correu igualzinho a ele na posse", disse outro fã.