Roberta Miranda nega participação no ’BBB 23’ e fala sobre planos para o ano que se iniciaDivulgação

Publicado 03/01/2023 07:00

Rio - O ano de 2023 já começou em grande estilo para a cantora Roberta Miranda, que está nos Estados Unidos. A artista de 66 anos desembarcou no país ainda no finalzinho de 2022 para uma série de shows por várias cidades americanas e aproveita esta primeira semana do ano para passear por lá. Roberta, que foi a responsável por animar virada do ano em Newark, Nova Jersey, conta como é se apresentar fora do Brasil.

"Eu trabalho para uma gama muito grande de países que falam o português. Meus shows fora do país tem cabo-verdianos, angolanos, portugueses... Então, é pra essas pessoas que eu trabalho. Todo público é diferente, uns com mais emoção, outros com menos, mas não deixa de ser público e de a entrega do amor ser linda", comemora a artista, que diz quais músicas não podem ficar de fora dos seus shows.

"‘São Tantas Coisas’, ‘A Mulher em Mim’, ‘Vá com Deus’, ‘Meu Dengo’, ‘Majestade O Sabiá’, ‘Cabecinha no Ombro’... São músicas que não podem ficar fora, em qualquer lugar do mundo, por onde eu passei, para esse meu público, essas não podem ficar de fora", lista a cantora, que ainda vai aproveitar uns dias de descanso no país.

"Passei a virada do ano fazendo shows, em Newark, depois vou fazer mais dois ou três shows (nos Estados Unidos) e aí pego uma semaninha para curtir, descansar. Depois já volto para o Brasil", explica.

'Big Brother Brasil 23'

Recentemente, Roberta foi alvo de especulações sobre uma possível participação no grupo Camarote, formado por famosos, do "BBB 23". A artista se diverte com as brincadeiras, mas nega que vá entrar para o reality show, que tem estreia prevista para o dia 16 de janeiro.

"Eu acho que eu não tenho a cara de um reality como esse não. Uma que eu gosto de acordar tarde, né? Eu trabalho a madrugada, eu crio na madrugada os meus projetos, as minhas canções… Só se lá eu trabalhasse, fizesse comida na madrugada… Eu não sei fazer comida, mas se eu fizesse alguma coisa, pudesse ajudar na madrugada... Mas e o seminua? Como ia ficar? Não, não eles iam me colocar pra fora correndo", brinca, aos risos.

Fenômeno nas redes sociais

A cantora se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e diverte os fãs com vídeos de dancinhas. Atualmente, a artista tem mais de 5,2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 808 mil no TikTok. O sucesso é tanto que Roberta agora conta com uma equipe para ajudá-la a gerenciar suas plataformas digitais.

"Eu tive que me reciclar, eu tive que mudar totalmente o meu ritmo, me adaptar. Eu me adaptei totalmente a esse mundo 'internético', digamos assim… Hoje é uma loucura! Hoje eu tenho uma equipe, mas mesmo assim nada sai se eu não der o OK. Estou sempre aí fazendo fotos novas, atualizando tudo. É não se acomodar. Mas isso faz parte. Desde muito pequena eu já não me acomodava, eu já buscava coisas para fazer", diz a cantora, que já notou que seus vídeos mais descontraídos têm mais alcance do que os que abordam assuntos mais sérios.

"Eu gosto muito do TikTok. Eu percebo que quando eu coloco alguma coisa séria o pessoal não gosta muito, mas quando eu vou lá na dancinha, a gente tem postagem de 9 milhões, 10, 11 milhões. Mas, enfim, é tudo pra brincar mesmo", completa.



Aberta para o amor

Por muito tempo, a cantora focou apenas no trabalho, mas agora está "aberta para o amor". "Eu acho que pra esse ano Deus vai me reservar, ou está me reservando, uma grande surpresa, pessoalmente falando. Porque eu estou bastante aberta hoje para ter alguém de verdade. Não de vez em quando, isso não existe. Mesmo porque já fiz quase tudo na vida e hoje sou mais light", explica Roberta.

"Acho que na hora que eu fizer uma curva trombo com alguém que com certeza será o grande amor da minha vida. A gente tem sempre um grande amor, né? Estou, ultimamente, aberta para o amor", completa a cantora, que conta o que uma pessoa precisa ter para conquistá-la.

"Pra me conquistar não é difícil. Nem vou falar de caráter porque caráter é a ramificação de todas as coisas: a gratidão, a honestidade, a lealdade, a decência… Pra me conquistar tem que ser uma pessoa com princípios morais, com valores que não mudem... E que sejamos companheiros, que tenhamos um amor amigo, digamos assim. Isso me conquista", avisa.

Planos para 2023

Assim que voltar ao Brasil, Roberta Miranda já tem uma agenda de shows e compromissos lotada esperando por ela. "Em 2023, graças a Deus, já estamos lotados de trabalho. Eu volto dos Estados Unidos direto para um show em Praia Grande. Nesse mês eu faço também um grande clipe de uma música inédita minha que chama ‘Desatando os Nós’. Aí tem a turnê com José Augusto, que a gente começará no dia 11 de março, em São Paulo. E a minha própria turnê. Então, vai ser um ano de muito trabalho se Deus quiser", comemora.