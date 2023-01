Anitta retoma agenda de pré-Carnaval com os 'Ensaios da Anitta' - Foto: Julia Bandeira

Publicado 12/01/2023 06:59

Rio - Anitta está de volta com mais uma turnê pelo Brasil, abrindo o caminho para o Carnaval 2023. No último domingo, a cantora de 29 anos apresentou a nova edição dos "Ensaios da Anitta", em que adianta um pouco do que virá no que promete ser o maior Carnaval de sua carreira. Com ingressos esgotados, a Poderosa reuniu uma multidão no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para uma festa recheada de hits e com participações especiais incluindo Lexa, Pocah, Rebecca, Hitmaker, Filipe Ret, Matheus Fernandes e a dupla Maiara e Maraisa.

Antes de subir ao palco, a artista conversou com a imprensa sobre as mudanças que precisou implementar na nova temporada de shows por um cuidado maior com a saúde. "Estou com acompanhamento médico porque não está muito fácil esse ano. Normalmente, faço isso com o pé nas costas, mas, esse ano, senti bem. Hoje acordei e percebi que não está fácil, não. Mas vamos lá", declara Anitta, que foi diagnosticada com endometriose, no ano passado, e submetida a uma cirurgia para tratar a doença. Em dezembro de 2022, ela se internou de forma preventiva antes de se apresentar no Carnatal, no Rio Grande do Norte, e chegou a cancelar um show que faria na "Farofa da Gkay", em Fortaleza.

"Eu procurei profissionais específicos e fiquei três meses para poder melhorar fisicamente e também não (me) prejudicar mentalmente", explica a artista. "Agora tenho que ter mais descanso, menos shows, circuitos mais fáceis... Ficou um pouco diferente não só a agenda de Carnaval, mas (a agenda) em geral", confessa ela, que desembarcou no Rio logo depois de estrear seus ensaios em Salvador, na Bahia, no último sábado. "Quando deu duas horas de show, eu senti, sendo que normalmente nem percebo. Mas está tudo bem. Acho que a diferença é que eu escolhi fazer esses shows porque eu adoro, me divirto bastante fazendo shows de fim de ano e Carnaval. Mas, depois, vou descansar bastante", promete.

No último domingo, familiares e amigos próximos prestigiaram o show da cantora no Rio, junto com o ator Lucca Picon, com quem Anitta estaria vivendo um affair desde dezembro do ano passado. Para a apresentação, a artista usou um figurino inspirado em Marietta Baderna, revolucionária cujo nome deu origem ao termo ligado a "bagunça". "Cada dia eu apresento uma guerreira histórica pra todo mundo nos meus ensaios e nos blocos", explica a artista, que homenageou a personagem Tieta do Agreste na noite anterior.



Em cerca de três horas de show, a Garota do Rio mistura canções de seus álbuns mais recentes, como "Ai Papai" e "Practice", com novas versões de sucessos que marcaram sua carreira, como "Meiga e Abusada" em estilo de pagode. Além de muita música, a edição de 2023 ainda traz uma roda-gigante e tirolesa como novidades que completam a experiência dos fãs. Até dia 12 de fevereiro, a cantora já tem apresentações confirmadas em Jurerê, São Paulo, Brasília, Recife e Curitiba, além de uma apresentação extra no Rio, marcada para 29 de janeiro.

Planos para 2023 e a chegada dos 30



Anitta entrou em 2023 após viver um dos anos mais marcantes de sua carreira, pronta para celebrar os 30 anos que completará em março. No ano passado, poucos dias antes de seu aniversário, a popstar conquistou o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas no Spotify Global com o hit "Envolver", atualmente com quase 500 milhões de reproduções na plataforma.

O reggaeton solo da cantora ainda rendeu a vitória no MTV Video Music Awards (VMA), o que fez com que ela se tornasse a primeira brasileira a conquistar um dos prêmios mais importantes da música norte-americana. O sucesso internacional ficou comprovado quando a artista foi indicada ao Grammy, na categoria "Artista Revelação", sendo eleita uma das favoritas ao gramofone de ouro pela revista Billboard.

Depois de colecionar tantas vitórias, Anitta é simples ao comentar seus planos para o novo ano, apesar de revelar que estará envolvida em novos projetos como atriz. "Já tenho três férias marcadas, quero descansar, curtir. Já tenho alguns trabalhos de atuação que já fechei e vou fazer, mas nada comparado a essa loucura de show, de estar em uma cidade diferente a cada dia, quatro horas de show, isso é realmente demais. Acho que esse ano vai ser mais tranquilo", garante.

E, prestes a completar 30 anos, a cria de Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, deixa um conselho para sua versão mais nova e ainda reflete sobre sua trajetória até o momento: "Menina, vamos buscar vamos amadurecer. Mas não adianta, né, gente? Acho que as coisas que a gente faz quando a gente é mais novo fazem parte do nosso amadurecimento. Eu tenho que aceitar e ser compreensível comigo mesmo e falar 'caramba, você estava aprendendo, você estava nova', entendeu? Então acho que é idade mesmo", completa.