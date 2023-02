Cartaz do filme Meu Nome é Gal - Reprodução Internet

Publicado 15/02/2023 11:49

Rio - As primeiras imagens da produção "Meu Nome é Gal" foram divulgadas pela Paris Filmes nesta terça-feira (14). As fotos mostram a atriz Sophie Charlotte no papel da cantora Gal Costa. A biografia chegará aos cinemas brasileiros no dia 21 de setembro deste ano, uma semana antes do aniversário da artista, que completaria 78 anos e morreu em novembro do ano passado, em São Paulo.

"Meu Nome é Gal" contará a trajetória de Gal Costa desde sua infância na Bahia até sua vinda ao Rio e início de carreira. A jovem Maria da Graça Costa Penna Burgos irá renascer como Gal Costa e irá conquistar o cenário musical em meados dos anos 60.



O elenco do longa é marcado por Dan Ferreira como Gilberto Gil, Rodrigo Lelis como Caetano Veloso, Camila Márdila como Dedé Gadelha, e George Sauma como Waly Salomão. Já a direção está por conta de Dandara Ferreira e Lô Politi.