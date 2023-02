Valesca Popozuda realiza ensaio de seu bloco, Carnavalesca, no Rio - Paulo Tauil / Ag. News

Valesca Popozuda realiza ensaio de seu bloco, Carnavalesca, no RioPaulo Tauil / Ag. News

Publicado 15/02/2023 10:49

Rio - Valesca Popozuda realizou mais um ensaio de seu bloco, Carnavalesca, no NAU Cidades, na Zona Portuária do Rio, na noite desta terça-feira. A funkeira empolgou o público com seus sucessos e recebeu artistas como Gabily, Biel do Furduncinho e Tília.

A funkeira caprichou no modelito para a ocasião e escolheu um macacão bem justinho com estampa animal, combinando com o de seus dançarinos.