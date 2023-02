Lady Gaga e Joaquin Phoenix em ’Coringa: Folie à Deux’ - Reprodução Internet

Lady Gaga e Joaquin Phoenix em ’Coringa: Folie à Deux’Reprodução Internet

Publicado 15/02/2023 10:02

Rio - A cantora Lady Gaga apareceu pela primeira vez como a personagem Arlequina no filme "Coringa: Folie à Deux", sequência do longa de 2019, estrelado por Joaquin Phoenix. A imagem foi divulgada no Instagram pelo diretor do longa, Todd Phillips. Em outros filmes da DC, a personagem era vivida pela atriz Margot Robbie.

fotogaleria

Na imagem, Gaga aparece segurando o rosto de Joaquin Phoenix, que está de volta ao papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator. "Happy Valentine's Day", disse o diretor na legenda da imagem, fazendo referência ao Dia dos Namorados, que fora do Brasil é comemorado no dia 14 de fevereiro.