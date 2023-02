Donata Meirelles passa a assinar a sessão de joias - Divulgação

Publicado 15/02/2023 09:16

Rio - A quarta edição da ForbesLife Fashion, que sobe no app Forbes no dia 30 de março e chega às bancas em 15 de abril, promete muitas novidades. Além de continuar com o conteúdo de moda e lifestyle global, algumas mudanças estruturais foram feitas na revista, que já entra em seu segundo ano.



A edição traz a 'FLF - The List' com um seleto grupo de 20 personagens, expoentes da moda, das artes e do lifestyle brasileiro em 2022 e que têm tudo para seguir em alta neste e nos próximos anos. A diretora geral Donata Meirelles passa a assinar a seção de joias, com destaque para um ensaio com o melhor da alta joalheria global.

E os homens agora terão espaço próprio na ForbesLife Fashion, com a estreia do caderno dedicado a eles, com muita moda, gadgets de estilo e negócios, em páginas coordenadas pelo novo diretor de redação Sylvain Justum.