Marca leva a mesma ação do ’BBB 23’ ao banhistas do Piscinão de RamosDivulgação

Publicado 15/02/2023 10:25

Rio - Os participantes do "BBB 23" ganharam do Mercado Livre uma festa na piscina, na última segunda-feira. Para a festa ficar ainda mais completa, a marca resolveu levar a mesma ação aos banhistas do Piscinão de Ramos.

O Parque Ambiental da Praia de Ramos Carlos de Oliveira Dicró, mais conhecido como Piscinão de Ramos, recebeu uma van fez a distribuição de brindes, que fizeram a alegria dos frequentadores do local.