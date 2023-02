Mariene de Castro comenta sobre o caso na internet - Reprodução Internet

Mariene de Castro comenta sobre o caso na internetReprodução Internet

Publicado 15/02/2023 13:30 | Atualizado 15/02/2023 14:05

Rio - Mariene de Castro usou sua conta no Instagram para desabafar sobre a falta de convites para cantar no Carnaval de Salvador. O desabafo na artista baiana viralizou nas redes sociais.

De acordo com a artista, ela não se lembra da última vez em que foi convidada. "Muita gente me perguntando porque estou fora do carnaval de Salvador. Não vejo novidade alguma nisso. Não me lembro a última vez que fui convidada para cantar no carnaval de minha cidade pelos órgãos responsáveis pela maior festa do planeta", disse. O post veio porque os fãs perceberam que a cantora não havia sido convidada para estar em nenhum evento.

fotogaleria





Com 15 anos de trajetória e diversos álbuns gravados, Mariene lamentou o "preconceito" e afirmou ser vítima de intolerância religiosa. "Eu nasci e me criei nessa cidade que nunca deu espaço de dignidade a música que eu faço. Deve ser porque canto macumba. Já me disseram para parar de cantar essas coisas que é coisa do 'diabo'", escreveu.



A cantora finalizou dizendo que só deseja poder fazer o seu trabalho. “(Desejo) a mesma dignidade de todos. Mas todos é uma coisa que não existe. Nem aqui em Salvador nem em lugar nenhum. Tem gente que come ouro e gente que cata lixo pra comer”, criticou.

Após a publicação, Mariene recebeu comentários solidários de artistas, que lamentaram a ausência da sambista no carnaval. "Isso é inacreditável", falou a cantora Fafá de Belém. "Como eu te entendo, irmã! Força porque nós estamos aqui com você, querendo te abraçar, te ver e te ouvir!", disse a atriz Juliana Alves.