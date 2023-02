Marcelo Serrado está em cartaz com o monólogo 'Um Pai de Outro Mundo' - Divulgação/Ricardo Brajterman

Marcelo Serrado está em cartaz com o monólogo 'Um Pai de Outro Mundo'Divulgação/Ricardo Brajterman

Publicado 22/02/2023 06:00

Rio - Marcelo Serrado decidiu emendar o fim da novela “Cara e Coragem”, da TV Globo, com um novo projeto. No dia em que foi exibido o último capítulo do folhetim, o ator de 56 anos estreou a peça “Um Pai de Outro Mundo”, que fica em cartaz até dia 12 de março, no Teatro das Artes, na Gávea, Zona Sul do Rio. Em entrevista ao DIA, o artista conta a inspiração por trás do espetáculo que marca seu retorno ao teatro, quatro anos depois de seu último trabalho em cima dos palcos.

“Emoção muito grande de voltar ao palco, principalmente, no monólogo. Eu sempre quis fazer uma peça que falasse sobre pais. Tem muita coisa sobre as mães e a maternidade, e eu queria falar um pouco dessa visão dos pais sobre os filhos”, conta ele, que é pai de Catarina, de 18 anos, fruto do antigo relacionamento com a atriz Rafaela Mandelli, e dos gêmeos Felipe e Guilherme, 9, do atual casamento com Roberta Fernandes.

Na peça, o público acompanha a história de Paulo Hernesto, um cantor de jingles que vê sua vida se transformar quando recebe a notícia de que será pai de gêmeos, além da filha pré-adolescente. Apesar da semelhança com sua vida pessoal, Marcelo destaca que o espetáculo tem cenas para todos os espectadores se identificarem: “É um cara que rala pra sustentar os filhos, isso não é diferente de muitos pais por aí. E que se vê tendo que resolver toda essa questão toda de cuidar dos filhos”, adianta.

“Acho que o público se identifica com o Paulo Hernesto pelas histórias dele, pela maneira dele ser meio desajeitado. E por ele ser um cara meio antigo, que não consegue tirar essas amarras, desses conceitos do passado de como educar um filho”, explica o ator, que interpreta não só o pai, mas também os filhos e a mãe no monólogo.

O texto representado em cima do tablado é resultado da parceria de Serrado com a atriz Claudia Mauro, mãe dos gêmeos Carolina e Pedro, de 12 anos, e que está no ar como a Pilar de “Travessia”. Além de elogiar a colega, Marcelo faz questão de ressaltar a participação da artista no roteiro da peça em um aspecto específico: “Ela tem uma escrita muito boa, me ajudou muito a organizar minhas ideias e tirar qualquer tipo de machismo que pudesse ter, também, em relação à minha visão sobre o pai educando uma filha”, diz.

Com planos de tirar férias apenas em maio, o artista já está envolvido em diversos projetos. Revelado como o Milho de Milhões do reality “The Masked Singer Brasil”, atualmente, Marcelo Serrado grava o filme “Uma Babá Gloriosa”, estrelado por Cleo e com participações de Viih Tube e Rafa Kalimann. Além disso, o ator também estará na série “Veronika”, do Globoplay, em que interpreta um promotor que se aproxima da protagonista, vivida por Roberta Rodrigues.

Criada por José Junior, a produção terá direção geral de Vera Egito e Silvio Guindane, além de ter confirmado o cantor Belo no elenco. “‘Veronika’ vai ser uma grande série da AfroReggae (Audiovisual), é a segunda que a gente faz junto, depois de ‘O Jogo que Mudou a História’. Agora, eu estou nessa série e faço o personagem André, um advogado que se envolve com a Veronika e tem uma relação conturbada com ela. É uma série incrível, acho que as pessoas vão amar ver essa advogada forte, determinada e que luta por justiça no Rio de Janeiro tão complicado”, promete o ator.