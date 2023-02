Orlando Bloom e Katy Perry - Reprodução do Instagram

Publicado 21/02/2023 18:48 | Atualizado 21/02/2023 20:42

Só love, só love! Orlando Bloom postou em seu Instagram um clique bem romântico ao lado de sua amada, a cantora Katy Perry. Em um momento intimista do casal, o ator aproveitou para declarar seu amor pela estrela, dona do álbum "Teengae Drem", que conta com mais de 1 bilhão de stresms no Spotify.



No registro, os dois aparecem coladinhos e de mãos dadas, e aproveitam para mostrar a pulseira de luxo da marca Tiffany. O galã veste uma camisa branca, enquanto Katy aparece lindíssima com um vestido dourado. Toda trabalhada no decote, a estrela rouba a cena e termina o belo visual com brincos super estilosos.



"Meu amor", escreveu o astro que já interpretou grandes personages em filmes como "Piratas do Caribe", "O Senhor dos Anéis", "Cruzada", "Tróia", e muito mais. O casal é pai da Daisy Dove Bloom, de 2 anos e 7 meses.