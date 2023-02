Desfile Grupo Mirtim - THIAGO LARA / Divulgação / RIOTUR

Publicado 21/02/2023

O Carnaval segue a todo vapor no Rio de Janeiro! E para encerrar os desfiles na Marquês de Sapucaí no ano de 2023 - antes das Campeãs, claro -, dezesseis Escolas do Grupo Mirim agitaram a Avenida mais famosa e badalada do planeta. Com cerca de 30 mil pequenos, as agremiações vão desde homenagens a sambistas de primeira linhagem, contos e fábulas, até personagens e universos como o circo e muitas celebrações.

Comemorações, inclusive, que marcaram os 60 anos de existência da Lins Imperial, além do centenário da Portela. As apresentações aconteceram entre a tarde e a noite desta terça-feira (21), que marca o retorno à Passarela do Samba das agremiações Inocentes da Caprichosos e Tijuquinha do Borel que no ano passado optaram por se licenciarem dos desfiles. A emoção tomou conta da passarela do Samba num dia especial.

Com entrada gratuita, o público presente pôde conferir a evolução das crianças fazendo a festa na Marquês de Sapucaí, que passaram pela Avenida com muita alegria, talento e um sentimento de transformação. As fantasias foram um show à parte, que trouxeram homenagens à cidade do Rio, por exemplo, com muito luxo e personalidade. Por lá, os jovens sambistas fizeram bonito no último dia do Carnaval 2023.