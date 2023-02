Ludmilla com amigos e parentes no Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 21/02/2023 19:49

Ela é o momento! Puxadora de samba enredo da Beija-Flor de Nilópolis ao de Neguinho da Beija-Flor, nesta segunda-feira (20), a cantora Ludmilla saiu do desfile na Sapucaí direto para seu bloco, o Fervo da Lud, que rolou no Centro do Rio na manhã desta terça-feira (21). Depois do show, a cantora gravou vídeos em sua casa e mostrou uma festa na piscina com a mulher, Brunna Gonçalves, e diveros amigos.

No Instagram, a musa contou sobre a experiência."Cheguei em casa, tomei banho. Ontem, Sapucaí. Hoje, bloco. Ele quebrou o recorde dele mesmo. Estou sem palavras. Obrigada por tudo. Muita coisa acontecendo, uma coisa atrás da outra. Ainda não consegui parar para digerir tudo. Só quero dizer que amo muito vocês. Amanhã ou mais tarde eu volto aqui com palavras. Vou procurar palavras", disse a cantora do "Numanice".

Nas imagens, Lud aparece curtindo o feriado em uma psicina ao lado de pessoas próximas, inclusive, de sua mulher, a dançarina Brunna Gonçaves, que participou do "Big Brother Brasil 22", da Globo.