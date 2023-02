Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução do Instagram

Publicado 21/02/2023 20:30 | Atualizado 21/02/2023 20:41

Depois de brilhar na Marquês de Sapucaí, Paolla Oliveira compartilhou seu álbum de fotos para mostrar um pouco do que rolou em seu Carnaval. Nesta terça-feira (21), a atriz e Rainha de Bateria do Salgueiro, postou fotos de sua participação no bloco do namorado, o cantor Diogo Nogueira, que aconteceu em Copacabana.

fotogaleria

Nas imagens nas redes sociais, a musa aparece tirando fotos com fãs e também abraçando o sambista. "Um dia cheio de amor e muito samba. Até ano que vem, Clube do Samba", escreveu Paolla na legenda. "Coisa linda, gente! Difícil descrever a emoção de ver aquela multidão toda atrás do Bloco do Clube do Samba! Valeu todos vocês que estavam lá! Obrigado meu pai por mais esse presente", publicou Diogo na rede.