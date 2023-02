Big Brother Brasil 23 - Reprodução da internet

Publicado 21/02/2023 23:17 | Atualizado 21/02/2023 23:29

Os próximos dias prometem fortes emoções do "Big Brother Brasil 23", da Globo! É que o reality show terá uma Semana Turbo, com direito a Paredão extra e o toque duplo do Big Fone. É isso mesmo! Nesta terça-feira (22), o apresentador Tadeu Schmidt explicou como vai funcionar a dinâmica cheia de novidades.

Tudo começa nesta quinta-feira (23), quando o primeiro Big Fone irá tocar, dando o Poder Supremo a um brother. Na sequência, acontece a tradicional Prova do Líder, com uma formação de Paredão no mesmo dia. "Ela (a Semana Turbo) começa na quinta-feira com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação do Paredão relâmpago (...)", explicou o jornalista no programa ao vivo desta terça-feira (21).

E as emoções não param por aí! "No sábado (25), a gente tem uma eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão. Na manhã de domingo (26), temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo da casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e na terça-feira (28) sai mais uma pessoa", concluiu Tadeu.