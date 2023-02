Lexa e MC Guimê - Reprodução do Instagram

Publicado 21/02/2023 22:46 | Atualizado 21/02/2023 22:48

Lovezinho! Não é porque está confinado no "Big Brother Brasil 23", da Globo, que MC Guimê irá deixar de celebrar o aniversário de sua mulher, a cantora Lexa. A cantora caroca completa 28 anos, nesta quarta-feira (22). Em conversa com aliados no Quarto Deserto, o cantor revelou o que está planejando para a data.

"Vamos fazer essa resenha, mas, sem querer interferir, já estava planejando fazer um parabéns para minha patroa aqui na câmera do quarto...", iniciou o astro dono da música "País do Futebol". Larissa questiona o confinado sobre o dia em que a musa comemora sua nova idade: "Ela está de aniversário hoje?".

"Meia-noite. Vou vir aqui e, se vocês puderem cantar o parabéns comigo, vou ficar feliz", convidou Guimê, reforçando seu amor e admiração pela Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. Larissa e Fred dizem que vão realizar a homenagem com o cantor e que querem conhecer Lexa. "Ela vai te adorar", comenta o brother.



vale lembrar que Fred, como Guimê conversava, está no Paredão contra Cristina e Ricardo. Um dos três irá deixar a casa mais vigiada do país na noite desta terça-feira (21).