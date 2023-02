Rogério Flausino e Ludmila - Reprodução do Instagram

Publicado 21/02/2023 22:09

Só love! O cantor Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, está celebrando 18 anos de união com a mulher, Ludmila Carvalho. Nesta terça-feira (21) de Carnaval, o músico compartilhou um vídeo em suas redes, onde aparece curtindo a folia de Salvador com a amada, local onde começou a namorar sua mulher.



Na gravação, em que aparece no Circuito Dodó (Barra-Ondina), o cantor relembra que foi durante um show de Ivete Sangalo por lá, nesta mesma época do ano, que conheceu Ludmila. Os dois ainda aparecem curtindo a folia, de cima do trio elétrico de Veveta, ao som de um clássico da festa: "Eva".

"Há 18 anos, aqui mesmo em Salvador, neste mesmo deslumbrante Farol da Barra, neste mesmo trio da querida amiga Ivete Sangalo, eu e Lud começamos a namorar, pra nunca mais largar... Viva o carnaval! Viva o Amor! Viva Salvador! Viva Ivettinha!", escreveu o artista mineiro na legenda.