Viviane AraújoReprodução do Instagram

Publicado 20/02/2023 23:04

É ela! Viviane Araujo está pronta para retornar à Marquês de Sapucaí, um dia depois de brilhar na Avenida à frente da Bateria do Salgueiro, no domingo (19). Já nesta segunda-feira (20) de Carnaval, a atriz surgiu deslumbrante ao compartilhar um vídeo do lookinho que optou para curtir a folia pelos camarotes do local.

Para a ocasião, a Rainha de Bateria do Salgueira e também da Mancha Verde, agremiação de São Paulo, Vivi apostou em um body sem alças com saia de franjas. Com mais de 25 anos de desfile, ela, que é casada com o empresário Guilherme Militão, é mãe do pequeno Joaquim, de 1 ano e cinco meses.



Os fãs e admiradores da estrela, claro, não pouparam elogios à Viviane Araújo: "Linda", "A Rainha nunca erra", "Rainha das Rainhas", "Lookinho perfeito", "Sempre arrasando", forma alguns dos comentários.