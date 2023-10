Heloisa Périssé e Luisa Périssé estão no elenco de ’DPA A Peça 2 - Um Mistério Musical em Magowood’ - Douglas Jacó / Divulgação

Publicado 11/10/2023 06:00

Rio - Sucesso na TV há mais de dez anos, e com três filmes lançados no cinema, os "Detetives do Prédio Azul" retornam aos palcos com várias novidades. Entre elas as participações especiais de Heloisa Périssé e a filha, Luisa Périssé, como as bruxas Cassandra Brum e Anabel, respectivamente, em "D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood", que estreia nesta quinta-feira (12), em celebração ao Dia das Crianças, no Teatro Multiplan, no VillageMall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

As atrizes destacam as principais características de suas personagens. "A Cassandra é vilã total. Além disso, é cínica, treteira, dissimulada. Ela quer que a filha faça sucesso; e sucesso para a filha é outra coisa. A Cassandra também tem muito humor e aproveita cada situação para poder tirar onda com a cara de todos eles (detetives). Ela se acha, mas na verdade não está podendo se achar, não", comenta Heloisa.

Já Anabel não é tão maldosa como a mãe. "Não é uma vilã. Ela é inserida nesse mundo por causa da mãe e o sonho dela é sair da asa dela. A Cassandra a empurra e obriga a ser uma pessoa que não é. Então, seu sonho é ter sua própria identidade. A Anabel também tem um toquezinho de humor e, às vezes, dá uma compactuada com a mãe", admite Luisa.

Animadas, as duas celebram a oportunidade de fazer parte deste espetáculo infantil. "É um projeto para as pessoas com a mesma idade mental que a nossa (risos). Estou muito feliz, amando", vibra Luisa. "Sou apaixonada pelo 'D.P.A'. Sempre quis fazer, gosto muito. E tem sido incrível. Comecei minha carreira fazendo teatro infantil. Amo trabalhar com criança. Como Luisa disse: o bom do elenco é que temos toda a mesma idade mental das crianças que assistem, não das que fazem. É muito boa essa energia fluida, pura, que a criança tem. Me identifico com isso. Sou uma pessoa que nunca deixei minha criança morrer. Estou no lugar certo", frisa a Helô.

A humorista ainda revela que se convidou para integrar o elenco da peça. "O que me motivou a aceitar o convite? Na verdade, eu que pedi (risos). Amo trabalhar com criança e venho já das minhas peças adultas fazendo monólogo. Poder estar em cena com outros atores, pra mim, tem sido incrível", garante a atriz, que brinca: "Eu sou uma grande cara de pau, como dizia Chico Anysio, de estar fazendo musical e de contracenar cantando com Cláudia Netto (atriz e cantora do musical)".

Juntas no palco

Essa não é a primeira vez que mãe e filha contracenam juntas. Luisa já participou de "Cócegas", peça que Heloisa estrelava ao lado de Ingrid Guimarães, e ficou em cartaz durante uma década. "Desde pequena ela entra comigo em cena. No 'Cócegas', Ingrid fazia um pinguim, eu fazia um pinto e eu fiz uma fantasia de pintinha pra Luisa. Ela desenvolveu isso desde pequena. Então, vê-la se movimentando no palco é uma coisa indescritível. Não tem preço. Eu me retroalimento com esse trabalho", comemora a atriz, que provoca a filha. "Eu assim, como Cassandra, acho que minha filha é uma estrela. Ela quer me matar, mas eu acho. Me divirto muito assistindo as coisas que a Luisa cria", confessa, aos risos.

'Somos muito coladas'

Mesmo quando estão fora dos palcos, Luisa e Heloisa trocam várias ideias sobre "D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood". "Eu e minha mãe já somos muito coladas. Ela me fala: 'a mamãe é sua melhor amiga' e eu respondo: 'na verdade, é a Castor (Castorine, atriz), mas tudo bem'", brinca Luisa, aos risos. "Então, o tempo inteiro a gente se liga, uma dá ideia para a outra, a gente passa o dia inteiro pensando na peça, falando", conta a jovem. "A gente se fala realmente o dia inteiro. Eu adoro as opiniões dela. Quando eu vou falar, ela quer me esculhambar, porque sou mãe", afirma Heloisa, com bom humor.

O Espetáculo

Em "D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood", Max (Samuel Minervino), Zeca (Stéfano Agostini) e Mel (Emilly Puppim) tentam ir ao cinema, mas estão todos estranhamente fechados. No Prédio Azul, Theobaldo (Charles Myara) recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. Ao mexer no envelope, Severino Capim (Ronaldo Reis) fica alterado, agindo como um ator de cinema antigo. Cassandra e sua filha Anabel Brum, que serão as estrelas do filme, convidam Severino para atuar também.

Enciumada, Leocádia (Cláudia Netto) cisma de ir e prepara uma mala-baú. Enquanto isso, os detetives, preocupados com Severino, resolvem ir e se escondem no baú de Leocádia. Theobaldo, com seu magular, leva todos para os estúdios no reino de Ondion. Em Magowood, todos participam das filmagens, inclusive Berenice (Nicole Orsini) e Brisa (Cleo Faria), que ficam amigas de Anabel. Até que, no meio de uma cena, Cassandra toma um banho de concreto e fica petrificada. Theobaldo tenta reverter aquilo e descobre que seu magular foi roubado. Mas por quem? Os detetives precisam entrar em ação para salvar a famosa atriz de Magowood e encontrar o celular desaparecido do mago Theobaldo.



Serviço:



Espetáculo: “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood”



Local: Teatro Multiplan - VillageMall



Endereço: Avenida das Américas, 3900, piso SS1, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ



Temporada: de 12 de outubro a 19 de novembro



Dias e horários: Primeira semana, excepcionalmente - 12/10 (quinta-feira) e 13/10 (sexta-feira), às 16h30, 14 (sábado) e 15/10 (domingo), às 14h e às 16h30; Demais semanas até 19/11 - sábados e domingos, às 14h e às 16h30



Ingresso: a partir de R$ 19,80