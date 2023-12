Sepultura anuncia fim da banda após quatro décadas - Reprodução de vídeo

Publicado 08/12/2023 13:51 | Atualizado 08/12/2023 13:56

Rio - Após quatro décadas de história, o Sepultura, formado por Andreas Kisser, Derrick Green, Eloy Casagrande e Paulo Jr, anunciou o fim da banda durante uma coletiva de imprensa, em São Paulo, nesta sexta-feira. A última turnê do grupo, intitulada "Celebrating Life Through Death", acontecerá no ano que vem. No Brasil, oito shows serão realizados: em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, em março, e em São Paulo, em setembro.

"É nossa última turnê. A gente vai parar depois dessa turnê. Justamente por isso, acho que a gente está num momento melhor, no momento da história da banda. O Paulo acho que pode confirmar isso também. Nós passamos vários perrengues dentro e fora do palco, né? Hoje a gente tem uma condição fantástica entre a gente, entre a banda. A gente se respeita, a gente se admira, a gente constrói um negócio junto... Acho que a gente sai de cena de uma forma muito tranquila, em paz com a gente mesmo", afirma o guitarrista Andreas Kisser.

"A gente quer celebrar, mas não é um momento triste, é um momento de celebração, um momento, acho que... Eu não queria ver o Sepultura acabar com uma briga, por exemplo, dentro da banda, ou alguém ir para um rehab (reabilitação) de drogas e não conseguir subir no palco para tocar, ou a gente ficar velho demais para curtir, enfim. Acho que são novos desafios a gente vai ter individualmente, mas sempre representando o Sepultura de alguma forma, o Sepultura não vai acabar. A gente vai parar, mas o Sepultura não acaba, vai estar nos nossos fãs, ouvindo nossas músicas e a gente quer celebrar com vocês, os fãs, essa turnê. Não tem um porquê. É um dever cumprido. Os 40 anos são um simbolismo de tudo isso, da gente parar no melhor momento, sem ter que justificar nada", completou.

A informação também foi confirmada através do perfil da banda. "O Sepultura chegou ao fim da estrada e escolheu partir através de uma morte consciente e planejada. Ao longo dos próximos 18 meses celebraremos 40 anos de existência juntos com nossos fãs leais em uma tour de despedida por todo o globo. Depois de quatro décadas recheadas de altos e baixos, tendo visitado 80 países e inúmeras culturas diferentes, tivemos a chance de ser o mensageiro do Brasil para o mundo e espalhar nossas cores e ritmos pelo mundo. Com nosso último álbum de estúdio, 'Quadra', destaque de nossa carreira, adicionamos um capítulo inesquecível seguido da experiência "sepulquar-ta' que nos ajudou a superar juntos os tempos difíceis da pandemia. Unimos nossas forças para um final, forte adeus e todos vocês podem fazer parte disso", inicia o comunicado.



"Estamos felizes e muito gratos por tudo que podemos testemunhar nas últimas quatro décadas. Lançamos ótimos álbuns e fizemos shows inesquecíveis, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, contribuímos para colocar o metal brasileiro no mapa mundial, e por isso sentimos que podemos sair do cenário musical com o senso de dever cumprido. Sempre tivemos os melhores fãs do mundo, que nos apoiaram com elogios e críticas, que foram exigentes e inteligentes, que cresceram junto com a banda e sempre foram leais. Sem você nada disso teria sido possível. Este álbum e esta tour são para vocês. Querida sepulnação - nós te amamos e sempre amamos! Eutanásia, direito à morte digna. O direito de escolher viver livre e de escolher quando morre!", conclui.

Nas redes sociais, Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, se mostrou surpreso com o anúncio do fim do Sepultura. "Nossa, que surpresa. O Sepultura é a maior banda da história do rock brasileiro. Vocês foram onde nenhuma outra banda banda brasileira foi. Vocês voaram mais alto e mais longe. Vocês me enchem de orgulho e espero que a história única de vocês inspire outras bandas. Dito isso, acho uma imensa pena vocês pararem", opinou o cantor.

Os fãs também lamentaram: "Estou sem chão mas fico feliz por tudo que criaram até aqui. Umas das trajetórias mais marcantes e relevantes da história do heavy metal e rock n roll. Vocês são incríveis! Para sempre Sepultura!".