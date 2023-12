Nattan é o cantor de forró mais adicionado às playlists do Brasil - Victor Chapetta / Ag. News

Publicado 13/12/2023 12:41

Rio - O Dia do Forró é comemorado nesta quarta-feira, 13 de dezembro. O ritmo ficou no TOP 10 entre os mais escutados no ano de 2023, segundo a Retrospectiva Spotify. Neste ano, a busca diária por "forró" na plataforma teve um aumento de 57% comparado a 2022, com picos de maior busca nos meses de janeiro e junho; hoje são mais de 2 milhões de playlists relacionadas ao gênero no Spotify no Brasil.

Apesar de ter origem no Nordeste brasileiro, com uma data comemorativa que remete ao nascimento do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, o forró tem as capitais da região Sudeste do país nas primeiras posições de maior consumo do gênero, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Quando se trata de playlists criadas por usuários no Brasil, Nattan foi o artista do gênero mais adicionado e a faixa "Coladin (Minha Deusa)", de Zé Vaqueiro, ocupa o topo do ranking de músicas mais adicionadas. O ritmo também não ficou de fora dos fones de quem está no exterior e Wesley Safadão e Os Barões da Pisadinha foram os mais escutados fora do Brasil.

Artistas de Forró mais adicionados às playlists criadas por usuários no Spotify no Brasil de janeiro a julho de 2023:



NATTAN



Wesley Safadão



Felipe Amorim



João Gomes



Zé Vaqueiro



Artistas de Forró mais escutados no Spotify no exterior de julho a novembro de 2023:



Wesley Safadão



Os Barões da Pisadinha



Mari Fernandez



Felipe Amorim



Matheus Fernandes



Faixas de Forró mais adicionadas em playlists criadas por usuários no Spotify no Brasil de janeiro a junho 2023:



Coladin (Minha Deusa), por Zé Vaqueiro



Love Gostosinho - Ao Vivo, por NATTAN e Felipe Amorim



Xote Dos Milagres, por Falamansa



Colo de Menina, por Rastapé



Pega o Guanabara - Ao Vivo, por Wesley Safadão e Alanzim Coreano



Playlists de Forró do Spotify mais escutadas no Brasil de julho a novembro de 2023:



Paredão Explode



Forró Raiz



Pisadinha e Piseiro



Brega Love



pisa e sofre