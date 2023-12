Diogo Nogueira é uma das atrações do Réveillon de Copacabana - Leo Aversa / Divulgação

Publicado 28/12/2023 07:00

Rio - Diogo Nogueira, de 42 anos, é uma das atrações confirmadas no Réveillon 2024 da Praia de Copacabana, no dia 31 deste mês. O cantor se apresentará no Palco Samba, situado na altura da República do Peru, e comenta que está acostumado em trabalhar nesta época do ano.

"Eu vou trabalhar no Réveillon. Faço o show em Copacabana, no palco samba. Depois, faço um evento no hotel Nacional, junto com a Grande Rio. O Réveillon normalmente passo trabalhando, poucas vezes tive a oportunidade de não estar trabalhando", destaca o sambista, em entrevista ao DIA.

Diogo ainda adianta o que o público pode esperar de seu repertório. "Muito samba, muita cultura popular brasileira. Eu vou cantar coisas de todos os lugares, de todo tipo de samba. E quem sabe uma música inédita do álbum?", sugere o artista, que lançou recentemente o álbum "Sagrado", em que se aprofundou na história do samba como forma de resgatar suas raízes.



O namorado de Paolla Oliveira revela que mantém um ritual na virada do ano. "É o de sempre: fazer uma reza, pedir proteção aos orixás, aos deuses, a Deus. Não só pra mim, mas para toda população, todo o povo brasileiro. Pedindo sempre para que o ano novo seja um ano de construção, de amor, paz, prosperidade, entendimento, respeito. De um país político mais acessível para o povo, com saúde, escola, cultura. Acho que esse é um rito que peço para todo o ano".

Outros artistas como Teresa Cristina, Belo, Jorge Aragão, DJ Tati da Vila e a escola de samba carioca Unidos da Viradouro também fazem show no palco samba, no Réveillon de Copacabana, a partir das 17h30. Já Ludmilla, Gloria Groove, Luísa Sonza, Nattan, e atual campeã do carnaval, a Imperatriz Leopoldinense, se apresentam no palco Copacabana.

Planos para 2024

Entre os planos de Diogo para o ano que vem estão o lançamento do segundo volume do álbum 'Sagrado' e uma nova turnê. "Vem turnê de Sagrado, vamos lançar o volume 2, quem sabe no Carnaval. Vamos ver. Depois a gente monta um show 'Sagrado' para sair em turnê", lista Diogo, que não para por aí. "Tem o Clube do Samba, que a gente pretende fazer uma nova peça em homenagem ao meu pai, João Nogueira. Tem outros projetos também, como a participação muito bacana que eu fiz na série 'Desejos S.A', do Star+, 2024 já vem bem agitado e eu estou muito feliz", completa.