Paul McCartney homenageou John Lennon e George Harrison, com quem formava os Beatles - Renan Areias / Agência O Dia

Paul McCartney homenageou John Lennon e George Harrison, com quem formava os BeatlesRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/12/2023 08:22

Rio - Paul McCartney subiu no palco do estádio Maracanã, na noite deste sábado (17), para uma noite histórica ao encerrar a passagem de sua turnê "Got Back" pelo Brasil com um show repleto de momentos icônicos. Em quase três horas de apresentação, o cantor britânico de 81 anos cantou 36 músicas, sendo acompanhada em todas pelo público animado que reunia diversas gerações de fãs do artista desde os tempos em integrava uma das maiores bandas da história, os Beatles.

fotogaleria

Durante o espetáculo inteiro, o músico fez questão de interagir com a plateia, arriscando algumas frases em português, como "O pai tá on" e "O Maraca é nosso", levando os espectadores à loucura. Transmitido ao vivo pelas plataformas de streaming Disney+ e Star+, o show deste sábado marcou o retorno de McCartney ao mesmo lugar onde cantou em sua primeira apresentação no Brasil, para um público histórico de 184 mil pessoas.

O PAI TA ON pic.twitter.com/cjNU6zXRys — rock fora de contexto (@rocksemcontexto) December 10, 2023

"Hora de voltar no tempo a um pequeno lugar chamado Liverpool, essa é a primeira canção que os Beatles gravaram", declarou o artista, antes de recordar as músicas que lançou junto com George Harrison, John Lennon e Ringo Starr. "In spite of all the danger", "Blackbird" e "Love Me Do" foram alguns dos sucessos cantados a plenos pulmões pelo público.

E não faltaram tributos aos Beatles falecidos, com "Here today" dedicada a Lennon, seu maior parceiro em composições, que morreu em dezembro de 1980, aos 40 anos, assassinado em frente de casa. Depois, a homenagem para Harrison veio em "Something", tocada por Paul no ukulele. O autor de "Here Comes The Sun" morreu em novembro de 2001, aos 58 anos.

Na sequência, o cantor seguiu a viagem pelo túnel do tempo e proporcionou momentos de grande emoção com "Let it be" e "Live and let die", antes de iniciar a célebre "Hey Jude". O coro de "Na Na Na" dos fãs continuou mesmo depois que McCartney deixou o palco, apenas para retornar com o último ato. "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Carry that weight" e "The End" deram o tom para o encerramento do show.

Contrariando as expectativas de uma parte do público, Paul McCartney não recebeu Ringo Starr durante a apresentação. A surpresa era esperada para coroar a última noite do cantor no Brasil e seu último show com a turnê "Got Back" em 2023. Até o momento, novas datas do espetáculo em 2024 não foram anunciadas.

Gilberto Gil, Milton Nascimento e Jards Macalé estiveram entre os artistas que marcaram presença no evento deste sábado. O tropicalista chegou a ser flagrado em meio ao público, cantando "Hey Jude". Christiane Torloni, Angélica e Luciano Huck foram outros famosos que assistiram ao show, com direito a foto do casal de apresentadores com a estrela da noite, nos bastidores.