Os Melhores do Mundo apresentam o espetáculo Hermanoteu na Terra de GodahNick Elmoor / Divulgação

Publicado 13/01/2024 06:00

Rio - Sorrir ajuda a fortalecer o sistema imunológico, diminui os efeitos do estresse, reduz a ansiedade e até faz bem para o coração. E se você está precisando de uma forcinha para dar boas risadas, a dica é curtir o festival "Humor Contra-Ataca", que começou no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira, e se estende até o dia 3 de fevereiro. Mais de 20 humoristas se apresentam no local, como Os Melhores do Mundo, Fábio Rabin, Rafael Portugal, Leandro Hassum, Nany People, Paulinho Gogó, Sérgio Mallandro e mais.

Curadora do festival, a atriz Renata Castro Barbosa garante muita diversão. "O público pode esperar noites deliciosas, de muita gargalhada, comida e bebida boa, descontração… E como o público ficará em mesa, dá para juntar os amigos, a família e ter aquela noite inesquecível! E as atrações são bem ecléticas, então é só escolher o que quer ver e ir! Ou ir todos os dias", diverte-se.

Neste sábado, a companhia Os Melhores do Mundo, formada por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Marcello Linhos, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues, apresenta o espetáculo "Hermanoteu na Terra de Godah", sucesso no Brasil e exterior. Trata-se de uma despretensiosa sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento e se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade.



"O público pode esperar muito riso. O espetáculo percorre há anos e anos e anos o Brasil inteiro e é sempre casa lotada, é sempre aplauso de pé. É uma das comédias com certeza mais prestigiadas do nosso Brasil. É uma peça que a gente faz adaptações para cada lugar, para cada cidade, então, não vai ser diferente dessa vez, o público vai ter boas surpresas e vai curtir muito", diz o ator Adriano Siri, que celebra a presença dos Melhores do Mundo no festival. "É muito bom fazer parte desse festival que reúne tantos comediantes de alto nível, a gente está muito feliz de ver que o humor cada vez mais se cristaliza como uma expressão autêntica e muito prestigiada da arte e da cultura brasileira", destaca.



No domingo, a risada também está garantida com o stand-up "Ladeira Abaixo", protagonizado por Fábio Rabin, conhecido desde os tempos da MTV. "Esse meu novo show 'Ladeira Abaixo' é um reencontro com o público e comigo mesmo", afirma o humorista. O espetáculo fala sobre as desesperadas tentativas de um homem para reconquistar sua mulher, após alguns vacilos. A abertura ficará por conta de Gui Albuquerque.

Mais atrações

A diversão continua nas semanas seguintes. No dia 19 de janeiro, Rafael Portugal apresenta seu espetáculo inédito "Eu comigo mesmo", em que conta as histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida. Dia 20, é a vez de Leandro Hassum subir ao palco com a comédia "É noix família". Na semana seguinte, dia 26, Nany People promete fazer o público gargalhar. Dia 27, Mauricio Manfrini leva histórias de seu personagem de sucesso, Paulinho Gogó, para o palco do Qualistage. No dia 3 de fevereiro, Sérgio Mallandro encerra o festival com muito “glu-glu” e “ié-ié”.