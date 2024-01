Imagine Dragons já tem data para se apresentar no Rock in Rio - Gisele Pimenta/Parceira/Agência O Dia

Publicado 23/01/2024 13:33 | Atualizado 23/01/2024 13:33

Rio - O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock. Na programação, Imagine Dragons e Lulu Santos se apresentam no Palco Mundo no dia 14, enquanto Ed Sheeran, Joss Stone e Jão no dia 19. Já Gloria Groove faz show no Palco Sunset também no dia 19. Em breve, a organização anunciará novos artistas, datas restantes dos demais shows e line-up por palcos.

O público que adquiriu o Rock in Rio Card poderá selecionar a data que deseja ir ao Rock in Rio a partir desta terça-feira, dia 23. A escolha do dia será feita exclusivamente online através do site ticketmaster.com.br na seção Meus Pedidos, até o dia 3 de abril de 2024.

Durante o período de troca, do dia 23 de janeiro até 3 de abril, o titular do Rock in Rio Card poderá escolher entre qualquer um dos dias do festival. Após esse prazo, o direito à escolha fica condicionado à disponibilidade de ingressos para cada dia definido pelo festival. Uma vez que a data do Card tenha sido escolhida, ela não poderá ser alterada.

Ed Sheeran, Imagine Dragons, NE-YO, Joss Stone, Angelique Kidjo, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão, Gloria Groove, Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza são os nomes já confirmados do festival, que este completa 40 anos em 2024.

Aqueles que não adquiriram o Rock in Rio Card, poderão garantir um lugar nesta edição que será histórica na venda geral de ingressos, que acontecerá no dia 11 de abril, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster.