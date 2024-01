Luísa Sonza receberá prêmio global da Billboard - Reprodução / Instagram

Luísa Sonza receberá prêmio global da BillboardReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 17:20

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, comemorou nesta quarta-feira (24), no Stories do Instagram, ao ser escolhida para representar o Brasil na premiação internacional da Billboard. A cantora será a primeira brasileira homenageada e receberá o prêmio de "Força Global" em cerimônia programada para 6 de março, na semana do Dia Internacional da Mulher, em Los Angeles, Estados Unidos.

fotogaleria

"Você têm noção???", escreveu Luísa, demostrando estar chocada com a homenagem.

"Você têm noção???", escreveu Luísa, demostrando estar chocada com a homenagem.

No fim do ano, a artista lançou o documentário "Se Eu Fosse Luísa Sonza", que atingiu o Top 10 Global da Netflix. Atualmente, Luísa está na estrada com a "Escândalo Íntimo Tour".