Diego Martins lan - Catharina Paiva / Divulgação

Diego Martins lanCatharina Paiva / Divulgação

Publicado 05/02/2024 06:00 | Atualizado 05/02/2024 09:50

Rio - Após bombar como Kelvin em "Terra e Paixão", da TV Globo, Diego Martins mostra mais uma vertente de seu trabalho artístico para os fãs com o clipe de "Te Esquecer", lançado na última sexta-feira (02), como cantor e drag queen. Em entrevista ao DIA, o artista de 26 anos fala sobre a produção grandiosa, onde esbanja sensualidade, relembra os trabalhos no ofício e torce para o público curtir o audiovisual.

fotogaleria

"Existe uma parte muito grande das pessoas que me assistiram como Kevinho, que não sabem do meu trabalho como drag queen. Então, vai ser legal poder levar esse trabalho para essas pessoas também e mostrar que faço outras coisas. Como esse público gostou muito do Kevinho, acho que eles vão ficar interessados por essa faceta do meu trabalho também. Estou muito animado para que todo mundo veja 'Te Esquecer', porque está lindíssimo. O Lennon Silva fez um trabalho incrível na direção, o Vinni San com a coreografia, a Larissa Castilho fez um styling incrível. A produção está linda. Ai, estou muito linda, pelo amor de Deus", comemora Diego.Esse é o quinto clipe do artista, mas o primeiro com uma grande produção. "É muita gente, são muitos profissionais envolvidos e eu estou muito feliz assim, porque isso representa pra mim o crescimento e a evolução de um sonho e da realização de mais um sonho, além de representar o crescimento do meu trabalho também", afirma Diego. "É um clipe muito envolvente, quente, que dá vontade de dançar, de cantar, muito sensual também. Está lindo demais, é o maior clipe da minha carreira até hoje", ressalta.Apesar de muitas pessoas só conhecerem este lado do trabalho de Diego por agora, ele tem grandes feitos no currículo. Participou do "The X Factor Brasil" (2017) e "Canta Comigo" (2018), ambos da Record TV, e brilhou nos musicais "A Era do Rock", "70 Doc Musical", "Peter Pan O Musical da Broadway", "O Despertar da Primavera" e "West Side Story". Em 2022, Diego foi consagrado campeão da primeira temporada do "Queen Stars Brasil", da HBO."De fato, não comecei ontem. Venci o reality show 'Queen Stars Brasil' apresentado pela Pabllo Vittar, pela Luisa Sonza, e foi incrível essa experiência. Não foi o meu primeiro reality show, acho que isso me ajudou muito também porque eu já estava preparado pra viver coisas na frente das câmeras, pra viver esse nervoso. Esse nervoso que é se apresentar na frente das câmeras e ser julgado, isso pra mim não foi novidade. Estava preparado pra isso e isso me ajudou muito também, sabe, eu ficar mais calmo, eu conseguir ir bem nas apresentações, e foi também uma das maiores experiências da minha vida", lembra.Diego estreou em novelas no ano passado e foi um dos grandes destaques de "Terra e Paixão", como Kelvin. O personagem conquistou o coração de Ramiro (Amaury Lourenzo) no folhetim de Walcyr Carrasco, que chegou ao fim no dia 19 de janeiro, e também do público. O primeiro beijo do casal na trama, inclusive, causou o maior furor nas redes sociais. Diego assume que ainda está em luto com o fim da trama e sente saudade do personagem."Estou morrendo de saudade do Kelvin, morrendo de saudade do Kevinho. Acho que, como todo final de trabalho, existe o luto, né? Existe o luto de se despedir daquelas pessoas, daquela rotina, daquele trabalho, e daquele personagem que ficou com você há tanto tempo. De fato, o Kevinho foi o personagem que me acompanhou por mais tempo. Foi um ano de novela. Achei que seria mais fácil lidar com esse luto. Achei que eu estaria mais preparado, mas não", entrega o ator."Eu e o Amaury estávamos muito na correria nos últimos dias. Eu via as pessoas falando, 'ai, últimos dias', as pessoas chorando e eu não conseguia me sentir tão emocionado, porque estava uma correria tão louca que eu só conseguia pensar em dormir, em descansar pra estar bem no próximo dia. Então, pra mim, de fato a ficha de que acabou esse grande trabalho, esse grande momento da minha vida, essa ficha só caiu depois, essa ficha só está caindo agora na verdade, sabe?", completa.Reconhecido como ator, Diego revela se já tem outros projetos profissionais em vista. "'Terra e Paixão' foi o trabalho que mais me trouxe visibilidade e que mais me deu alcance como ator. Também elevou a minha arte como cantor e como drag queen, porque pude cantar na novela também e as pessoas que não sabiam que eu cantava, agora sabem. Enfim, os meus shows estão cada vez mais lotados, cada vez tem mais shows. Graças a Deus, já tem vários outros projetos em vista, estou trabalhando muito e logo mais a gente anuncia um outro trabalho que eu vou fazer em 2024 atuando e cantando. Estou muito animado para as pessoas verem, porque vai unir muitas coisas que eu amo fazer. Vai ser um trabalho bem desafiador e muito legal também. Muito gostoso de fazer", adianta.