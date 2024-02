Katy Perry - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 21:33 | Atualizado 06/02/2024 22:34

Rio - O Rock in Rio anunciou na noite desta terça-feira (6), que a cantora Katy Perry está confirmada como atração principal do Palco Mundo no festival neste ano. A artista se apresentará no dia 20 de setembro, batizado como "Dia Delas", e contará apenas com atrações femininas, assim como aconteceu na edição de 2022.

Já no palco Sunset, o evento confirmou a apresentação de Gloria Gaynor, conhecida pelo hino mundial "I Will Survive, e da brasileira Iza.A data também terá Ivete Sangalo e Angélique Kidjo. A brasileira, que está celebrando 30 anos de carreira, se apresentará no Palco Mundo. Já a beninense fará um show no Global Village.Este Rock In Rio marca a terceira vinda de Katy Perry ao Brasil. Dona de hits como "I Kissed A Girl", California Gurls" e "Dark Horse", a cantora esteve no país em 2011 e 2015.A edição de 2024, que vai marcar os 40 anos do primeiro do Rock in Rio, está marcada para acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Entre nomes já confirmados para os outros dias de festival, teremos: Imagine Dragons, Ed Sheeran, NE-YO, Lulu Santos, entre muitos outros.A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2024 acontecerá no dia 11 de abril, às 19h.