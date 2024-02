Para acompanhar a programação especial, o público pode visitar a página exclusiva no site da marca e conferir todas as ações, datas e novidades - Daniel Zago

Para acompanhar a programação especial, o público pode visitar a página exclusiva no site da marca e conferir todas as ações, datas e novidadesDaniel Zago

Publicado 10/02/2024 08:00

Seja pulando de bloco em bloco, curtindo os ensaios das escolas de samba, desfilando na avenida, brincando nos tradicionais bailes de clube, levando as crianças aos bloquinhos infantis ou mesmo no sofá assistindo um filme longe do agito, cada carioca tem uma beleza e uma maneira própria de aproveitar o seu Carnaval.

O Boticário, uma das marcas mais citadas durante a folia de 2023, segundo pesquisa da Knewin, PR Tech Latina, este ano traz uma provocação aos foliões, no Rio de Janeiro e em outros seis estados, para que descubram a Beleza do Seu Carnaval.

Chame Gente, que já desfilou com sucesso em São Conrado, e o Bangalafumenga, que tomará as ruas do Aterro do Flamengo no próximo domingo, 11 de fevereiro. Para proteger os foliões que vão curtir durante horas embaixo do sol forte, os blocos contam com filtros solares da linha BotiSun Divulgação A marca, que tem o Rio no nome e no coração, está presente no Rio em dois blocos icônicos: o, que já desfilou com sucesso em São Conrado, e o, que tomará as ruas do Aterro do Flamengo no próximo domingo, 11 de fevereiro.

Para proteger os foliões que vão curtir durante horas embaixo do sol forte, os blocos contam com filtros solares da linha BotiSun. Toda a linha tem a tecnologia exclusiva de proteção Sonnenstrahl, que combina biopeptídeos com potentes filtros solares para entregar alta proteção contra os raios UVB, UVA, além de proteção antioxidante, que combate os radicais livres e efeito antipoluição.

A ideia da marca, que desde 2021 tem uma campanha especial regionalizada, a BoticaRIO, com o Rio no nome e no coração, é estar cada vez mais perto dos cariocas. Neste Carnaval, a marca quer reforçar as diferentes formas que cada pessoa tem para vivenciar a celebração, considerada a mais popular da cultura brasileira. “Preparamos o maior Carnaval de rua da história do Boticário para representar todas as formas de expressão, valorizar a cultura local, assim como os comportamentos regionalizados. Como a marca de beleza mais amada pelos brasileiros, queremos abrir uma conversa sobre a individualidade, as diferenças e a pluralidade que juntas fazem a beleza dessa festa, que só existe em nosso país”, destaca a diretora de Marketing Regional do Boticário, Jacqueline Tobaru.

Este é o maior carnaval da história da marca, que estará presente em festas que estimam receber mais de 5.6 milhões de foliões nas próximas semanas, saindo de oito folias em 2023 para 19 neste ano. Com sua ampla presença em território nacional, sendo a maior rede franqueada de beleza e em 1.650 municípios, o Boticário busca se conectar com os consumidores em ações regionais que exaltam a auto expressão de cada indivíduo.

Além de estar presente no Rio, também farão parte da rota de ações de O Boticário no Carnaval com um total de 19 blocos de rua - Então, Brilha!, Seu Vizinho, Quando Come se Lambuza, Beiço do Wando, Angola Janga, Havayanas Usadas, E o Amô e Juventude Bronzeada (Belo Horizonte); Carnaval dos Amigos (Goiânia); Patusco (Olinda); Galo da Madrugada (Recife); Pipoca do Saulo e Camaleão do Bell Marques (Salvador); Abrava, Bangalafumenga, Latinha Mix e Galo da Madrugada (São Paulo) - que receberão patrocínios e diferentes ativações que envolvem photo opportunity, ações volantes, distribuição de brindes e experimentação de produtos. Para acompanhar a programação especial, o público pode visitar a página exclusiva no site da marca https://www.boticario.com.br/dicas-de-beleza/a-beleza-do-seu-carnaval/ e conferir todas as ações, datas e novidades.

Bangalafumenga

Aterro do Flamengo

Domingo, 11 de fevereiro, 10h