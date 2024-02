MC Daniel se emociona ao receber convite para desfilar na Semana de Moda de Milão - Reprodução / Instagram

Rio - Rio - MC Daniel, de 25 anos, chorou nesta segunda-feira (19), ao receber convite para desfilar na semana de moda de Milão, na Itália. Através do Stoires no Instagram, o funkeiro mostrou o momento em que foi convidado por Phillip Plein, dono da grife de mesmo nome, através de Fernanda Rigon, que representa a marca no Brasil.

"Só Deus explica tudo isso, morava numa casa de 1 cômodo, um MC vai desfilar na Itália por uma das maiores marcas do mundo, não consigo acreditar", escreveu ele na legenda. "Só Deus explica tudo isso, morava numa casa de 1 cômodo, um MC vai desfilar na Itália por uma das maiores marcas do mundo, não consigo acreditar", escreveu ele na legenda.

"Isso é surreal, não só por mim mas pelo Brasil, pelo funk, pelo Trap, por eu ter vindo de baixo, e Deus mostrar que tudo é possível", acrescentou. Daniel embarcará para a Europa na próxima quinta-feira (22).