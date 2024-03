Adriana Birolli iuh gihudg idrhg drighdr gidhr gidrhug idrgh drighd rgihdr girdhg idrhg idrhg idghddh - divulgação

Adriana Birolli - divulgação

Publicado 19/03/2024 06:00

Rio - Você tem dificuldade em dizer não? Esta é a questão levantada pela atriz Adriana Birolli, de 37 anos, que retorna aos palcos do Rio de Janeiro com a turnê de "Não", um monólogo em tom de comédia que aborda as complexidades das escolhas cotidianas.

Birolli sobe ao palco do Teatro Claro MAIS RJ para dar voz a uma personagem prestes a completar 36 anos e que cogita a possibilidade de não comparecer à comemoração do próprio aniversário. Aos poucos, a peça vai se desenrolando e evidenciando uma série de conflitos nas relações com a família, o trabalho, o namoro e, principalmente, consigo mesma.

Questionada sobre se isso reflete em sua vida pessoal, Adriana reconhece que é um desafio constante. Ela compartilha que, apesar de trabalhar há um ano com o tema, ainda está em processo de aprender a dizer não, uma tarefa que exige esforço e autoconsciência. "É um trabalho diário, perceber onde existe a dificuldade e se esforçar para quebrar o ciclo", define em entrevista ao O DIA.

Embora tenha feito do Rio de Janeiro o seu lar, a atriz nasceu em Curitiba, no Paraná. A sua relação com a cidade maravilhosa é de amor profundo, apreciando a beleza natural, o calor e a riqueza cultural. Ao longo dos 18 anos na capital fluminense, permanece feliz com sua escolha de morar aqui.

As consequências de não saber dizer "não" podem ser diversas, desde compromissos indesejados até impactos na saúde mental. Adriana relembra um incidente, quando se envolveu em um acidente de carro após ceder a um convite para uma festa que não desejava comparecer.

"Uma vez, eu fui em um aniversário de uma amiga, que eu não queria ir. Eu estava gravando novela, trabalhando insanamente, sem folga há meses, tinha muitas cenas para estudar para o dia seguinte, terminei super tarde, mas, para não desagradá-la, eu dei uma passadinha rápida e acabei batendo o carro quando fui embora! Foi um acidente bobo, mas tive que chamar guincho, esperar um tempão até poder voltar para casa. Fiquei sem carro mais de um mês! Foi um super perrengue que não aconteceria se eu tivesse dito não", relembra a atriz, contando que psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da saúde mental assistiram ao espetáculo. "Geralmente converso com eles, após a apresentação, a respeito do tema, e já ouvi muito relatos impressionantes sobre os impactos de não saber dizer não".

Aprender a dizer sim

Além do teatro, Adriana já fez produções na televisão, como as novelas "Fina Estampa", "Viver a Vida" e "Império", da TV Globo. E a atriz não pretende parar tão cedo. Profissionalmente e pessoalmente, ela ainda tem muitos objetivos a alcançar. Ela almeja realizar projetos no campo audiovisual e também sonha em ser mãe, uma decisão que ainda não tomou, mas espera que chegue o momento certo.

Quando se trata de lidar com críticas e desagradar os outros, que evolve esse medo de dizer não, a artista enfatiza a importância do discernimento. Ela avalia a relevância e a origem das críticas antes de considerá-las, destacando a necessidade de filtrar opiniões infundadas.

"Na minha opinião, é sempre importante avaliar se a crítica faz sentido também. As críticas bobas ou maldosas não devem ser levadas em consideração. Vivemos em um momento em que todos têm opinião sobre todos os assuntos, mesmo quando não há nenhum conhecimento a respeito do que está sendo comentado. Existem muitas opiniões que não têm fundamento. Isso é muito relevante de se considerar sempre!", recomenda a atriz.

Por fim, Adriana reflete sobre a necessidade de se impor de maneira firme, mas não violenta, em uma sociedade cada vez mais agressiva. Ela enfatiza a importância de ouvir e compreender o outro, em vez de simplesmente impor pontos de vista, destacando a necessidade de resgatar o diálogo e o debate construtivo em meio a um cenário de crescente polarização.

"Eu ando reparando como as pessoas estão exaustas e sem paciência. Vemos brigas por motivos muito pequenos e irrelevantes que tomam proporções absurdas. As pessoas estão falando muito, cada vez mais, sobre tudo, mas estão ouvindo o outro cada vez menos. Isso me fez começar a fazer o exercício de tentar ouvir mais e falar menos, e tentar entender o outro para conseguir me comunicar melhor e me fazer ser compreendida no que penso e porque penso dessa forma. Há algum tempo eu defendo que precisamos reaprender a conversar e debater assuntos ao invés de discutir ou querer simplesmente impor a nossa verdade para o outro", conclui.

A peça "Não" estreou no dia 14 de março, no Teatro Claro MAIS RJ, em Copacabana, e pode ser conferido até o dia 4 de abril, sempre às quintas-feiras, a partir das 20h.

Serviço

Não! Uma Comédia sobre a dificuldade de dizer não, com Adriana Birolli

Local: Teatro Claro MAIS RJ - Rua Siqueira Campos, 143, 2º piso, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Temporada: 14 de março a 04 de abril

Dia e horário: quintas-feiras, às 20h

Ingressos: de R$ 70 a R$ 140, vendas pelo https://uhuu.com/evento/rj/rio-de-janeiro/nao-uma-comedia-para-quem-tem-dificuldade-de-dizer-nao-12772

Duração: 65 minutos

Classificação etária: 12 anos