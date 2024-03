Mariah Carey - Reprodução / Instagram

Publicado 18/03/2024 21:28 | Atualizado 18/03/2024 22:03

Rio - O Rock in Rio anunciou nesta segunda-feira (18), que Mariah Carey está confirmada como uma das atrações do festival. A cantora fará o show principal do palco Sunset no dia 22 de setembro.

Também foram reveladas mais duas atrações do evento: Cyndi Lauper, no palco Mundo, e Tyla, no palco Sunset. Ambas farão shows no dia 20 de setembro, dia do festival dedicado apenas a artistas mulheres.

Nas redes sociais, Mariah mandou um recado especial para os fãs brasileiros. "Estou tão animada por finalmente voltar ao Brasil e ser a cabeça de cartaz do lendário festival Rock in Rio no Palco Sunset dia 22 de setembro. Te vejo lá!!", escreveu ela. "Brasil, estou chegando", disse a cantora em português.

A edição deste ano acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A venda geral de ingressos começa no dia 11 de abril, às 19h, através do site da Ticketmaster.

