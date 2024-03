Zeca Pagodinho - Webert Belicio / AgNews

Zeca Pagodinho Webert Belicio / AgNews

Publicado 16/03/2024 07:00

Rio - O fim de semana está cheio de coisa boa! Além de uma programação gratuita, há opções de shows, exposições e espetáculos nos quatro cantos da cidade. O destaque vai para a apresentação de Zeca Pagodinho no Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio. Com 40 anos de carreira, o sambista promete um repertório repleto de sucessos em seu show. Os hits "Deixa a vida me levar", "Samba pras moças", "Saudade louca", "Maneiras" e "Vacilão" estão garantidos no repertório.

fotogaleria

No mesmo dia, Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini celebram os 50 anos da música mineira no palco do Qualistage, localizado no Via Parque. Na Zona Sul, Oswaldo Montenegro leva seus maiores sucessos para o Vivo Rio para celebrar seus 50 anos de carreira. Neste emocionante e variado espetáculo, o público acompanha a trajetória do cantor, que durante todo o show, interage com imagens de sua vida e carreira projetadas num imenso telão.

Domingo, o Sorriso Maroto empolga os fãs da Marina da Glória ao som dos sucessos mais antigos. O quinteto promete um show de cerca de quatro horas. A festa 'Sorriso Maroto - As Antigas' ainda conta com experiências que vão além dos palcos, e inclui Karaokê, tirolesa, totens interativos e diversas outras ações.

Confira a programação completa!



Shows

Jhusara - Aquarela das Estrelas

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$25

Rita Benneditto

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$70

Oswaldo Montenegro - 50 anos de estrada

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$70

Banda Conexão 397 – Encontro

Sábado, às 21h

Local: Areninha Carioca Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: a partir de R$10

Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage - Shopping Via Parque

Enderço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70

Zeca Pagodinho

Sábado, às 22h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Roda de Samba da Cajueira

Domingo, às 13h

Local: Areninha Carioca Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: a partir de R$15



Clareou

Domingo, às 16h

Local: Vosso Bar

Endereço: Rua Avaré, 223 - Campo Grande

Ingresso: R$ 20



Sorriso Maroto - As Antigas

Domingo, a partir das 16h

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória

Ingressos: a partir de R$ 200 (feminino) e R$220 (masculino)

Espetáculos

'Um Menino Príncipe no Brasil'

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: a partir de R$15

'Leci Brandão - Na Palma da Mão'

Sábado, às 16h e às 19h

Local: Teatro do Sesc de Madureira

Endereço: Rua Ewbank da Câmara, 90, Madureira

Ingresso: R$10

'O que nos mantém vivos?'

Sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do no 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$40



'Menina Mojubá'

Sabado, às 19h, e domingos, às 18h

Local: Local: Teatro Glauce Rocha

Endereço: Av. Rio Branco, 179 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: R$30

Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para crianças | Musical

Sábado, às 20h (estreia)

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$15

O Espigão

Sábado, às 20h

Local: Espaço Ateliê Alexandre Mello

Endereço: Rua Alice, 1658/201 – Laranjeiras

Ingresso: R$20

'Entre Franciscos, o papa e o santo'

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$30

'A casa mágica'

Domingo, às 17h

Local: Areninha Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele 5.000, Realengo

Ingresso: R$15

Diversos

AquaRio

Sexta-feira, das 9h às 17h (entrada circuito ate as 16h), sábado e domingo, das 9h às 18h (entrada circuito ate as 17h)

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$75

BioParque do Rio - Zoológico

Sábado e domingo, das 9h às 17h (entrada no circuito de visitação até às 16h)

Endereço: Quinta da Boa Vista S/n- São Cristóvao

Ingresso: a partir de R$ 24,75

Exposição 'Sentir Mundo - Uma Jornada Imersiva'

Sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$15

Exposição 'Abolicionistas Brasileiras'

Sábado e domingo, das 11h às às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: a partir de R$10

Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina

Sábado e domingo, das 15h às 21h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 49,90

Circo Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200. Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 25