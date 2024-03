Caetano - Reprodução do Instagram

CaetanoReprodução do Instagram

Publicado 18/03/2024 08:30 | Atualizado 18/03/2024 08:32

Rio - A pré-venda de ingressos para a turnê conjunta de Caetano Veloso, de 81 anos, e Maria Bethânia, de 77, começou na noite deste domingo (17) e já causou polêmica. A busca foi grande, causando uma longa fila virtual e muita reclamação de fãs.



Devido à repercussão, a produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano, foi à público acalmar os interessados e lembrando que a venda que começou no domingo é apenas pra quem é cliente do Banco do Brasil. "Fiquem tranquilos, pois ainda teremos ingressos para a venda geral, que começa no próximo dia 20/03", escreveu Lavigne em seu perfil do Instagram.





Apesar da mensagem, seguidores seguiram reclamando do processo de vendas, alegando principalmente pela desorganização na plataforma que presta o serviço.



"Foi um descaso, gente. Desde cedo na fila, preenchendo dizenas de vezes um formulário exaustivo para findar em erros", comentou um seguidor. "Foi chato entrar numa fila uma hora antes do horário de abertura das vendas, permanecer nela por mais duas horas, o 'sistema cair' durante a compra e quando se restabiliza, os ingressos estão todos esgotados", escreveu outra internauta.



Os irmãos, que fizeram uma turnê em 1978, anunciaram a nova no início de março. Os shows começarão no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, e passarão por diversas cidades do país, como Belo Horizonte, Belém, Brasília, Salvador, São Paulo e Porto Alegre.