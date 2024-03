Elenco de Dona Lurdes - O Filme se reúne na pré-estreia - Lucas Teixeira / TV Globo

Publicado 26/03/2024 08:29 | Atualizado 26/03/2024 08:36

Rio - O elenco de "Dona Lurdes - O filme" se reuniram na noite desta segunda-feira (25) para assistir a pré-estreia do longa, que é derivada da novela "Amor de Mãe", da TV Globo. Estavam presentes a atriz Regina Casé, que interpreta a protagonista Lurdes, Evandro Mesquita, Arlete Sales, entre outros atores da produção. Além disso, marcaram presença a autora do filme e novela, Manuela Dias, e o diretor, Cristiano Marques.

Em "Dona Lurdes - O filme", que estreia nesta quinta-feira (28), Dona Lurdes sofre com a síndrome do ninho vazio quando seu último filho, Ryan (Thiago Martins), sai de casa. Para enfrentar a solidão, ela busca meios de aproveitar a vida e conhece um novo amor, interpretado por Evandro Mesquita.A produção tem no elenco Arlete Salles, que interpreta uma amiga de Lurdes, e os filhos da protagonistas: Domenico (Chay Suede), Camila (Jessica Ellen), Érica (Nanda Costa), Ryan (Thiago Martins), Magno (Juliano Cazarré) e Humberto Carrão (Sandro). Além disso, o filme conta com a participação especial do cantor João Gomes.